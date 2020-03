OGA

Hohen Neuendorf (MOZ) Auch vier Tage nach dem Gebäudeeinsturz in der Karl-Marx-Straße in Hohen Neuendorf ist die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung, von Gewerbetreibenden und Institutionen sehr groß. Auf dem Spendenkonto sind bis Mittwochnachmittag exakt 14 281,90 Euro eingegangen, teilte die Stadtverwaltung mit. AuchWohnungsangebote wurden den Betroffenen weitergeleitet und für eine Erstausstattung gesorgt. Die Stadtverwaltung begleite die Personen im Bedarfsfall bei Behördengängen und auf dem Weg zurück in den Alltag.

An der Unglücksstelle begann am Mittwochmorgen die Polizei mit der Beräumung, um die Ermittlungen fortsetzen zu können. Ein Betreten des Grundstücks ist aufgrund der weiterhin hohen Einsturzgefahr nicht möglich, betonte die Stadtverwaltung. Die Unglücksursache ist nach wie vor ungeklärt, die Ermittlungen dauern an und können noch Tage andauern. Das Grundstück wird rund um die Uhr durch die Polizei gesichert.

Unterdessen bestätigte die Polizei die Identität der beiden Verstorbenen, eine 74-jährige und ein 38-jähriger Mieter kamen bei der Explosion ums Leben. Der 77-jährige Schwerverletzte wird weiterhin im Krankenhaus behandelt.

Die Stadt ist unterstützt von der Polizei, der Notfallseelsorge und dem Sozialpsychiatrischen Dienst mit den Betroffenen und Angehörigen im Gespräch, um eine Anlaufstelle zu bieten und eine Bewältigung des Geschehens zu ermöglichen.

Sobald die Betroffenen ihre künftige Wohnsituation kennen, wird die Stadt die Bedarfe für Sachspenden bekannt geben und Angebote unter sachspenden@hohen-neuendorf.de entgegen nehmen.

Über Wohnraumangebote als abgeschlossene Wohneinheit in der Größenordnung ein bis zwei Zimmer, rund 50 Quadratmeter, Warmmiete maximal 500 Euro, bevorzugt im Stadtgebiet Hohen Neuendorf freut sich die Stadtverwaltung unter wohnraum@ohen-neuendorf.de.