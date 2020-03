Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Auch wenn baurechtlich noch nicht abschließend geklärt ist, ob Kremmen die neue Feuerwache am Schlossdamm – in der Nähe von Edeka – überhaupt errichten darf, manifestieren sich dieser Tage erste Bilder des neuen Feuerwehrgerätehauses in den Köpfen der Feuerwehrleute. Im Bauausschuss stellten die Planer und Architekten von Dorn-Becker die allerersten Vorentwürfe zur Disposition.

"Wir haben das alle interessiert aufgenommen und als positiv bewertet", sagt der Ausschussvorsitzende Ricky Schlichting (SPD) am Mittwoch. Er stellt aber auch klar: "Es ist nur ein erster Entwurf." Die Stadtverordneten diskutieren am 12. März über die Billigung des Vorentwurfs zum Bebauungsplan, der bei einer entsprechend positiven Abstimmung (wovon durchaus auszugehen ist) erst erstellt werden kann. Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und entsprechender Behörden sowie Träger öffentlicher Belange würde dann angeschoben.

Schock über Kosten

Bisher öffentlich wenig kommuniziert wurde dabei eine Absicht der Stadt, wonach nicht nur die Feuerwehr vom Neubauvorhaben profitieren soll. Auch Kremmens zwei Polizeibeamte, momentan im Woba-Gebäude an der Ruppiner Straße untergebracht, könnten in das zu errichtende Gebäude einziehen. "Wenn die Revierpolizisten das denn möchten", so Ricky Schlichting, der die Bündelung für eine gute Idee hält.

Regelrecht entsetzt hätten er und die Ausschussmitglieder jedoch reagiert, als eine nun vorliegende Kostenschätzung angerissen wurde. "Wir fingen einmal bei 1,3 Millionen Euro an", blickt er zurück. Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) ging auf dem Jahresempfang der Feuerwehr im Februar dann schon von grob geschätzten drei Millionen Euro aus. Laut aktueller Rechnung liegt das Kostenvolumen nun zwischen viereinhalb und fünf Millionen Euro. "Die Zahlen stehen jetzt erst einmal im Raum. Ohne Fördermittel geht das nicht", so Schlichting. Er rechnet mit einer möglichen Fertigstellung des Neubaus im Jahr 2023/24.

Noch kann die Stadt mit keinem Baustart an die Öffentlichkeit gehen. Darauf weist Bauamtsleiter Enrico Wießner noch einmal deutlich hin: "Es muss erst Baurecht geschaffen werden." Das Aufstellen des B-Plans sei ein offenes Verfahren. "Das heißt, wir haben noch keine Sicherheit, ob wir dort bauen dürfen." Das hänge von vielen Faktoren ab.

Neu am Gerätehaus mit sechs Stellplätzen in der Fahrzeughalle könnte nicht nur der Einzug der Revierpolizei sein. Auch eine große öffentliche Parkfläche mit rund 70 Stellplätzen ist in den aktuellen Entwürfen vorgesehen. Damit könnte die angespannte Situation am 200 Meter entfernten Marktplatz entlastet werden. Zudem hätten Besucher des Scheunenviertels Parkmöglichkeiten außerhalb des touristischen Viertels. Die Parkfläche wird separat zum Neubau über die Landesstraße erschlossen.