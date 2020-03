Ankunft: Der Begegnungsbus brachte Besucher an die Galerie. © Foto: Ines Weber-Rath

Der Maler und seine Werke: Der Buckower Matthias Lück, hier im Trafo.1 in Regenmantel, eröffnet den diesjährigen Veranstaltungsreigen in den kleinsten Galerien der Welt. Das Besucherinteresse war trotz heftiger Regenschauer groß. © Foto: Ines Weber-Rath

Durch den Matsch: Der alte Trafo wurde zur Insel, die Besucher wateten am Sonnabend zur Ausstellungseröffnung durch Riesenpfützen. © Foto: Ines Weber-Rath

Ines Weber-Rath

Regenmantel (MOZ) In Regenmantel brauchte man am Samstagnachmittag zur Eröffnung der diesjährigen Ausstellungssaison an der Trafo-Galerie einen Schirm – oder Regenmantel.

Michael Pommerening vom gastgebenden Verein KunstRegen erwartete die Besucher unter einem roten Zeltdach. Doch bis dahin mussten die Kunstfreunde durch den Matsch: Riesige Pfützen hatten das einstige Trafo-Haus im Regenmanteler Ortskern zu einer Art Insel gemacht.

"Besucher fragen mich immer wieder, ob ich denn nichts unternehme, um die Situation zu ändern. Eine Frau aus Heinersdorf habe kürzlich ausgerufen: ‚Was ist denn das hier für ein Drecksloch?’" erinnert sich Pommerening. Und: Natürlich habe er sich wegen des katastrophalen Straßenzustands an die Gemeinde, sprich Bürgermeisterin gewandt. Erstmals vor drei Jahren. "Seitdem werde ich vertröstet: Die Gemeinde habe kein Geld, heißt es", berichtet der Fernseh-Journalist und Galerie-Betreiber. Dann kommt der orange-rote alte Bus mit der Aufschrift "Sonderfahrt" angefahren.

Es handelt sich um "Otto", den Begegnungsbus des Buckower Kultus-Vereins. Matthias Lück, der Mitglied des Vereins ist, hat ihn gechartert, um Freunde und Bekannte zur Ausstellungseröffnung nach Regenmantel zu bringen. Der Maler eröffnet den diesjährigen Ausstellungsreigen in den drei Trafo-Galerien in Regenmantel, Dolgelin und Reitwein. Der (Noch-)Buckower zeigt unter dem Titel "Illusion und Rebellion" insgesamt zehn, meist großformatige Bilder.

Dass Kunst auch Illusion sei, ja – "aber Rebellion?!", fragte Michael Pommerening zu Beginn seiner Einführungsrede zur Ausstellung. Als "Bühne" nutzte er eine offen stehende Tür von Bus "Otto". Ein Künstler könne natürlich Rebell, also Aufrührer sein. Seit Jahrhunderten empörten sich Künstler schließlich über verkrustete Strukturen, provozierten die Wirklichkeit, so Pommerening. Auch Matthias Lück in seinen Bildern.

Der Maler vereint krasse Gegensätze auf beeindruckende Weise. Da sitzen farb- und gesichtslose Damen unter Friseurhauben vor sattgrünen Bananenstauden, prozessieren Kinder mit Kerzenleuchter im Dschungel, steht ein Pärchen – sie auf seinen Schultern – in ländlicher Idylle mit Kuh, Scheune und Autowrack vor einer Hecke, aus der rosaroter Rauch quillt. Ihn sieht der Künstler wohl nicht als Gefahr.

Matthias Lück zeige Wege zur Lösung gesellschaftlicher Probleme auf, Wege mit der Natur, sagt Pommerening. Den Autodidakten lassen die Bilder des 36-jährigen Buckowers längst nicht mehr erkennen. Eine Ergänzung gibt es auf Knopfdruck an der Trafo-Tür auch diesmal per Video.

Im Film geraten historische Gemälde in Bewegung, geben also eine Illusion, gibt es Sequenzen von Rebellen, wie Che Guevara und bekommt der Betrachter einen Eindruck von Matthias Lücks Wohn- und Arbeitswelt. Zwei Monate lang haben Kunstinteressierte jetzt Zeit, sich die Bilder des Buckowers in Regenmantel, im Dolgeliner Waagehäuschen und im Reitweiner Trafo-Haus anzuschauen. Und zwar jederzeit.