Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Türen der Notaufnahme des Städtischen Krankenhauses in Eisenhüttenstadt bleiben ab sofort verschlossen.

Die Krankenhausleitung hat sich zu diesem Schritt entschlossen, um Patienten und Mitarbeiter auf der Rettungsstelle vor einer möglichen Infektion mit dem neuartigen Coronavirus zu schützen und mögliche Infektionsketten zu unterbrechen. Ab sofort muss jeder, der die Notaufnahme betreten will, eine außen am Gebäude angebrachte Klingel betätigen und wird noch vor dem Eingangsbereichzu seiner Krankengeschichte befragt. Besteht der Verdacht auf eine Coronavirusinfektion, wird der Betreffende für die weiteren Untersuchungen isoliert, ohne dass er die Rettungsstelle betreten kann. Alle anderen Patienten werden nach der Vorab-Befragung wie gewohnt zur Anmeldung vorgelassen. Der Betrieb der Rettungsstelle läuft normal weiter.

In den vergangenen Tagen hatten sich auch in Eisenhüttenstadt verstärkt Menschen, die Erkältungssymptome hatten und entweder in Risikogebieten zu Gast waren oder engen Kontakt mit Menschen aus solchen Gebieten hatten, in der Notaufnahme gemeldet. Darunter befanden sich auch mehrere begründete Verdachtsfälle. Alle angeordneten Tests hatten aber letztlich ein negatives Ergebnis.