Polizeikontrolle in Wusterwitz

BRAWO

Wusterwitz Polizeibeamte stellten am Dienstagabend während einer Streifenfahrt gegen 23.20 Uhr in der Rosa-Luxemburg-Straße in Wusterwitz einen 33-Jährigen fest, der unter Drogeneinfluss sein Fahrzeug führte, aber keine Fahrerlaubnis besitzt.

Während der Kontrolle bemerkten die Beamten signifikante Auffälligkeiten, welche offensichtlich auf vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum hinwiesen. Ein Drogenschnelltest ergab im Ergebnis einen vorherigen Konsum von Amphetaminen. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Der Mann konnte den Beamten zusätzlich auch keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen.

Diese war ihm bereits zuvor behördlich entzogen worden. Gegen den Mann wurden nun Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Einwirkung von Betäubungsmitteln eingeleitet.