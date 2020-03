MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Coronavirus breitet sich in Berlin und Brandenburg aus. Alle wichtigen Infos gibt es in einem Liveticker.

11. März

Zahl der Coronavirus-Infizierten in Brandenburg steigt auf 24

In Brandenburg haben sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums acht weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit steigt die Zahl im Land auf 24. Infiziert habe sich eine Person aus dem Landkreis Oder-Spree, eine weitere Person komme aus dem Landkreis Spree-Neiße, eine dritte aus dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz, wie das Ministerium mitteilte.

Beschluss zur Straßensperrung in Glienicke wegen Coronakrise vertagt

Die Coronakrise wirbelt jetzt auch die Kommunalpolitik durcheinander. Eigentlich sollte die Bezirksparlament von Berlin-Reinickendorf am Mittwochabend über die umstrittenen Straßensperrungen nach Glienicke (Oberhavel) entscheiden. Doch die Sitzung wurde abgesagt.

Erster Coronavirus-Fall im Deutschen Bundestag

Im Deutschen Bundestag soll es den ersten offiziellen Corona-Fall geben. Das berichtet Bild.de Betroffen ist demnach ein Abgeordneter der FDP, der laut Test an Corona erkrankt ist. Darüber habe Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (77, CDU) die Fraktionsgeschäftsführer in einer geheimen Sitzung informiert, so Bild.

WHO stuft Verbreitung des Coronavirus als Pandemie ein

Die Weltgesundheitsorganisation stuft die Verbreitung des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 nun als Pandemie ein. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf.

Metallurgenlauf in Eisenhüttenstadt abgesagt

Die Organisatoren des 1. Radsport- und Laufvereins Eisenhüttenstadt 02 haben den für Sonnabend geplanten 41. Metallurgenlauf in Eisenhüttenstadt abgesagt. „Aufgrund der auftretenden Coronafälle in Frankfurt und Berlin werden wir, um die Gesundheit unsere Sportler zu schützen, unseren 41. Lauf der Metallurgen am 14.03.2020 absagen. Ein Ersatztermin muss erst geprüft werden.“

Berliner Volleyballer spielen vor leeren Rängen gegen Rivalen Friedrichshafen

Die Berlin Volleys müssen in der Volleyball-Bundesliga die Partie gegen den ewigen Rivalen VfB Friedrichshafen vor leeren Rängen austragen. Aufgrund des Coronavirus kann das Spiel am Sonntag in der Max-Schmeling-Halle (16.30 Uhr) lediglich über Sport1 mitverfolgt werden. "Die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung steht über allem, darum haben wir als BR Volleys uns nach intensiven Gesprächen zu diesem Schritt entschieden", sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand auf der Internetseite des deutschen Meisters.

Hertha gegen Union Berlin vor leeren Rängen

Hertha BSC und Union Berlin werden ihr Derby in der Fußball-Bundesliga vor leeren Rängen im Berliner Olympiastadion austragen.

Gesundheitsamt Oberhavel sucht Berliner Clubgänger

Nachtschwärmer, die Ende Februar in den Berliner Clubs The Reed oder Trompete tanzen waren, werden gebeten, sich bei der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes Oberhavel zu melden. Inzwischen ist bekannt, dass ein Großteil der in Berlin verzeichneten Infektionen auf Besuche der Clubs Trompete und The Reed zurückzuführen sind. Hier geht es zum vollständigen Artikel.

Zwei Corona-Infektionen in Wandlitz (Barnim)

In der Gemeinde Wandlitz gibt es zwei bestätigte Infektionen mit dem Corona-Virus. Die betroffenen Personen werden vom Gesundheitsamt betreut und sind bereits isoliert, teilte Amtsärztin Heike Zander am Mittwoch mit. Sie hätten sich nach der Rückkehr von einer Reise in die alten Bundesländer direkt gemeldet. Einen Kontakt zu weiteren Personen gab es den Angaben zufolge nicht.

Energie Cottbus plant weiter mit Regionalliga-Spiel

Das Coronavirus macht auch vor der Sportwelt nicht Halt. Bei Energie Cottbus plant man weiter das Regionalliga-Spiel am Samstag – mit Zuschauern und speziellen Hygieneregeln. Noch! FCE-Sportchef König hofft darauf, dass der Verband den kompletten Spieltag absagt. Eine Entscheidung steht bevor, schreibt lr-online.de.

Zweijähriges Kind in Potsdam mit Coronavirus infiziert

Ein zwei Jahre altes Kind wird in Potsdam wegen einer Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus behandelt.

Keine Großveranstaltungen in Berlin bis Ende der Osterferien

Die Berliner Gesundheitsverwaltung hat größere Veranstaltungen bis zum Ende der Osterferien untersagt. Veranstaltungen ab 1000 Personen seien bis einschließlich 19. April untersagt, teilte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwoch mit.

BVG lässt in Bussen auch hinten einsteigen

Ab Donnerstag, den 12. März 2020, wird bis auf weiteres der Ein- und Ausstieg an der ersten Tür bei allen Bussen der BVG ausgesetzt. Damit soll die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung beim Fahrscheinverkauf und einem damit verbundenen Geldwechsel sowohl für die Fahrerinnen und Fahrer als auch für alle Fahrgäste minimiert werden.

Mühlenbecker Land sagt große Sommerfeste ab

Das Mühlenbecker Land (Oberhavel) sagt vier große Sommerfeste ab. Betroffen sind im Juni das gemeindeweite Rathausfest, das Mühlenbecker Pfingst-Mönchmühlenfest und der Schönfließer Sommer sowie das ZühlsdorferHeidefest im Juli.

Stiftung sagt Gedenkveranstaltungen in geplanter Form ab

Die Gedenkstättenstiftung sagt die anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung der Häftlinge der Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück für Mitte April geplanten Veranstaltungen aufgrund der Corona-Epidemie ab. Insbesondere können die Einladungen an rund 60 Überlebende aus aller Welt nicht aufrechterhalten werden. Alternativ ist derzeit geplant, die zentralen Gedenkveranstaltungen am 19. April in Ravensbrück (10.00 Uhr) und in Sachsenhausen (ab 14.00 Uhr) sowie eine Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald (17. April um 14.30 Uhr) in einem würdigen, wenn auch kleinerem Rahmen und ohne internationale Beteiligung durchzuführen. Außerdem wird geprüft, ob eine Teilnahme an den Veranstaltungen für Interessierten in aller Welt über Live-Stream-Angebote möglich ist. Die Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte Zuchthaus Brandenburg-Görden wird nach jetzigem Kenntnisstand wie geplant am 26. April 2020 stattfinden.

Krankenhaus Eisenhüttenstadt verschließt Notaufnahme

Im Städtischen Krankenhaus Eisenhüttenstadt können Patienten die Rettungsstelle nicht mehr ohne vorherige Befragung betreten. Hier geht es zum kompletten Artikel.

Patientenservice hilft bei Suche nach Arztpraxis

Der Patientenservice unter der Telefonnummer 116117 hilft bei der Suche nach einer Arztpraxis. Brandenburgs Gesundheitsministerin will das Callcenter am Standort der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg in Potsdam am Donnerstag besuchen.

19 Corona-Infektionen in Brandenburg

Die Zahl der Corona-Infektionen in Brandenburg hat sich auf 19 erhöht. Das teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit - Stand war 13 Uhr am 11. März. Zu den bis Dienstagabend gemeldeten 16 Fällen, unter anderem aus Neuzelle und Altlandsberg, sind drei hinzugekommen Es handelt sich jeweils um eine Person aus dem Landkreis Oder-Spree, aus Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz.

Kein Besucherverkehr im Landtag Brandenburg und Berliner Abgeordnetenhaus

Der Landtag in Potsdam bleibt bis zum 19. April für den Besucherverkehr geschlossen. "Wir nehmen die vom Coronavirus ausgehenden Risiken ernst", so Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke. Der Parlamentsbetrieb bleibt weiterhin aufrechterhalten, heißt es in einer Mitteilung. Die Besuchersperre gilt auch fürs Berliner Abgeordnetenhaus. Dort bleibt auch die Kantine für externe Besucher geschlossen.

Slubice schließt Schulen und Kitas

Frankfurts polnische Nachbarstadt Nachbarstadt schließt Schulen und Kitas. Schließung gilt für zwei Wochen.

Zweiter Coronafall im Frankfurter Klinikum bestätigt

Der zweite Coronafall am Klinikum Frankfurt (Oder) ist am Mittwoch offiziell von einem Referenzlabor in Greifswald bestätigt worden. Die Mitarbeiterin war bereits am Montag in einem ersten Test durch ein Labor in Frankfurt positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Die offizielle Bestätigung stand jedoch noch aus.

(mit dpa)