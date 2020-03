Marco Winkler

Velten (MOZ) Die von Landrat Ludger Weskamp (SPD) auf dem Jahresempfang Oberkrämer vorgetragene Perspektive, Veltens Barbara-Zürner-Oberschule bei steigenden Schülerzahlen zu einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe ausbauen zu wollen, um auch die angespannte Schulsituation in Oberkrämer zu entlasten, stößt auf Gegenliebe bei der CDU Oberhavel. "Dies ist ein wichtiges Signal für die Region und auch für die vielen Familien aus Velten, Oberkrämer und Leegebruch", teilt die Fraktionsvorsitzende Nicole Walter-Mundt mit.

Sie reagiert damit auf die Berichterstattung dieser Zeitung zum Vorstoß der Kreisverwaltung. "Eine Gesamtschule würde die Bildungslandschaft an der richtigen Stelle mit einem umfassenden Angebot ergänzen", so Nicole Walter-Mundt.

Landrat Weskamp sprach in Oberkrämer zudem von einem Schulzentrum, das in Velten – Zürner-Schule und benachbartes Bollhagen-Gymnasium – entstehen könnte. Die Bildungsausschussvorsitzende des Kreises, Katrin Gehring, sagt, der steigenden Entwicklung der Schülerzahlen müsse Rechnung getragen werden. "Die Gesamtschule in Velten ist dafür ein wichtiger Baustein." Nun müsse die Kreisverwaltung ihre Pläne konkretisieren und diese in die Ausschüsse bringen, "damit wir als Abgeordnete den Weg für die Neuausrichtung der Barbara-Zürner-Oberschule freimachen können".