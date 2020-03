dpa

Potsdam (dpa) Wann geht es los mit Tesla? Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hofft Mitte April auf den ersten Spatenstich für das in Grünheide bei Berlin geplante Werk.

Das Wirtschaftsministerium bestätigte am Mittwoch eine entsprechende Aussage Steinbachs in der "Zeit" (12. März). Tesla will ab Sommer 2021 500.000 Elektroauto pro Jahr in Grünheide bauen. Zu einem Spatenstich gibt es laut einem Sprecher derzeit aber noch keinen Termin. Der nächste sei am 18. März, wenn öffentlich Einwendungen gegen das Projekt vorgebracht werden können, hieß es.

Anfang März hatte Minister Steinbach von einem Termin für den ersten Spatenstich noch in der zweiten Hälfte des Monats gesprochen. Ein vorzeitiger Beginn des Projektes ist möglich, auch wenn noch nicht alle Genehmigungen vorliegen. Der Investor handelt dann auf eigenes Risiko.

Die Linken im Brandenburger Landtag kritisieren, dass es bislang kein nachhaltiges Verkehrskonzept für die Ansiedlung der neuen Fabrik von Tesla gebe. "Wenn es mit Tesla-Geschwindigkeit weiter gehen soll, muss der Plan schnellstens in Angriff genommen werden", sagte Christian Görke, Sprecher für Infrastruktur und Regionalplanung der Linksfraktion. Er plädierte für ein Durchfahrts-Terminal für den kombinierten Verkehr direkt am künftigen Werk. So könnten viele Güter auf der Schiene transportiert und werksnah verladen werden.