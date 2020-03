Marco Marschall

Glambeck Auf Einschränkungen auf der Autobahn A 11 müssen sich Verkehrsteilnehmer voraussichtlich ab April einstellen. Bis zum Jahresende sollen dann die linke Richtungsfahrbahn und die Brücken mit den Nummern 25 und 26 erneuert werden. Dafür wird die linke Richtungsfahrbahn gesperrt. Der öffentliche Verkehr auf der Autobahn wird über die im vergangenen Jahr hergestellten Mittelstreifenüberfahrten auf die rechte Richtungsfahrbahn geleitet und läuft dann während der Bauzeit in einer sogenannten 3+0-Verkehrsführung, das heißt mit zwei Fahrstreifen in Richtung Autobahndreieck Kreuz Uckermark und mit einem Fahrstreifen Richtung Berlin. Das alles geht aus einer Pressemitteilung des Landesbetriebs Straßenwesen vom September hervor, die sich auf den grundhaften Ausbau der Richtungsfahrbahn Berlin von Kilometer 51,6 bis 57,8 und die Deckenerneuerung von Kilometer 57,8 bis 58,2 (zwischen Joachimsthal und Pfingstberg) bezieht. Demnächst will der Landesbetrieb noch eine Pressemitteilung zum Baustart der in diesem Jahr geplanten Arbeiten abgeben.

Die geplanten Bauarbeiten waren auch bei der Gemeindevertretersitzung in Friedrichswalde zur Sprache gekommen. Denn der Ortsteil Glambeck ist besonders vom Lärm auf der A 11 betroffen. Wie es im Gremium hieß, hat das Amt Joachimsthal auf Initiative von Anwohnern eine Lärmschutzwand beziehungsweise eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h beantragt. Die Entscheidung stand am Mittwoch noch aus.