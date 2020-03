Matthias Henke

Seilershof Zwar hat der Landkreis das Ansinnen abgelehnt, das Tempo-70-Limit, das am Abzweig Seilershof aus Richtung Süden gilt, auch in umgekehrte Richtung anzuordnen (wir berichteten), doch die Seilershofer bleiben am Ball.

"Die Einwohner sehen nach wie vor einen erheblichen Bedarf an einem Tempolimit und sind mit dem Schreiben des Landkreises nicht einverstanden", sagte Carola Görden vom Ortsbeirat am Dienstag während der Sitzung des Granseer Hauptausschusses. Und wenn bald Kinder aus Fischerwall auf den Schulbus angewiesen seien, sei es kaum zumutbar, sie unter den gegenwärtigen Bedingungen die Straße überqueren zu lassen. Während der Sommermonate nehme der Verkehr erfahrungsgemäß noch zu.

Ein weiteres Ärgernis sei die Nutzung des Radweges zwischen Fischerwall und Wentow durch Autofahrer. Teilweise würden Radfahrer sich angesichts rücksichtsloser Kraftfahrer in Sicherheit bringen müssen. Kontrollen täten Not, so Görden. "Uns bewegt das sehr. Wir würden bitten, dass Gransee gemeinsam mit uns etwas unternimmt, damit sich die Situation ändert", betonte die Seilershoferin.

Amtsdirektor Frank Stege sagte zu, sich für einen Vor-Ort-Termin mit dem Kreis stark zu machen, wie seitens des Seilershofer Ortsbeirates angeregt. Der Kreis hatte seine Ablehnung damit begründet, dass es sich um einen übersichtlichen Bereich handele. Der Knotenpunkt sei beim Heranfahren zu erkennen. Mittels Verkehrszeichen werde auf die Gefahr kreuzender Radfahrer hingewiesen. Eine Unfallhäufung sei nicht zu verzeichnen.