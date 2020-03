Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Das Coronavirus hat den Barnim erreicht. Das Gesundheitsamt des Landkreises bestätigte am Mittwochabend zwei Fälle. Und zwar in der Gemeinde Wandlitz. "Die beiden Betroffenen sind bereits isoliert, um eine weitere Ausbreitung der Virus-Erkrankung zu verhindern", erklärte Amtsärztin Heike Zander, nachdem sie den Bürgermeister informiert hatte. Weitere Angaben zu den zwei Infizierten sowie zum Gesundheitszustand machte Zander unter Verweis auf den Sozialdatenschutz sowie die Gefahrenabwehr nicht. Sie ergänzte lediglich: Die beiden Betroffenen seien von einer Reise aus den alten Bundesländern zurückgekehrt und hätten sich direkt beim Gesundheitsamt gemeldet, "ohne Kontakt zu weiteren gehabt zu haben". "Dieses besonnene Verhalten ist vorbildlich und zeigt, wie wichtig das Mitwirken jedes Einzelnen in solch einer Lage ist", lobte Landrat Daniel Kurth.

Gleichzeitig wies er erneut darauf hin, dass sich bereits nach Bekanntwerden der ersten Covid-Fälle in Deutschland beim Landkreis Barnim eine Koordinierungsgruppe gebildet habe. In enger Abstimmung u. a. mit den Kliniken, den niedergelassenen Ärzten sowie dem Rettungsdienst seien in den vergangenen Tagen die Notfallpläne aktualisiert, Isolationskapazitäten aufgebaut und weitere Maßnahmen abgestimmt worden. Trotz der ersten positiven Tests mahnen Landrat und Amtsärztin weiterhin zur Besonnenheit. "Aufmerksamkeit und erhöhte Vorsicht sind geboten."

In den Nachbarkreisen Oberhavel (1) und Märkisch-Oderland (2) sind ebenfalls Fälle der Covid-Lungenkrankheit gemeldet. Die Uckermark war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch virusfrei. Die Zahl der Infizierten im Land Brandenburg lag am Abend offiziellen Angaben zufolge bei 21.

Info: Bürger, die dringende Fragen zum Coronavirus haben, werden gebeten, sich im Gesundheitsamt unter Tel. 03334 214601 zu melden.