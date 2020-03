MOZ

Wandlitz In der Gemeinde Wandlitz gibt es zwei bestätigte Infektionen mit dem Corona-Virus.

Die betroffenen Personen werden vom Gesundheitsamt betreut und sind bereits isoliert, teilte Amtsärztin Heike Zander am Mittwoch mit. Sie hätten sich nachder Rückkehr von einer Reise in die alten Bundesländer direkt gemeldet. Einen Kontakt zu weiteren Personen gab es den Angaben zufolge nicht."Dieses besonnene Verhalten ist vorbildlich und zeigt, wie wichtig das Mitwirken jedes Einzelnen in einer solchen Lage ist", sagte Landrat Daniel Kurth. Im KreisBarnim arbeitet bereits eine Koordinierungsgruppe, die sich auf eine mögliche weitere Ausbreitung des Virus vorbereitet.Bürger können sich mit Fragen zum Thema Corona-Virus unter der Telefonnummer 03334 2141601 an sieben Tagen in der Woche an das Gesundheitsamt Barnim wenden.