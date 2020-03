Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Zum Ende des Sommers soll der Straßenabschnitt der Bundesstraße 96 durch Teschendorf und weiter bis zum Ortseingang von Löwenberg saniert werden. Geplant ist, dass die Arbeiten in drei Abschnitten erfolgen, einmal direkt im Ort, dann vom Ortsausgang bis zum Grüneberger Knick und von dort bis Löwenberg.

In Teschendorf wird die vorhandene Mittelinsel neu befestigt. Außerdem soll in Richtung des Denkmals eine zweite Ampel gebaut werden. Danach wird eine neue Asphaltdecke aufgebracht. Das gilt ebenso für den Straßenabschnitt vom Grüneberger Knick bis zum Ortseingang von Löwenberg. Problematischer gestalten sich die Arbeiten vom Ortsausgang Teschendorf bis zum Grüneberger Knick, weil dort die Straße teilweise abgesackt ist.

Da für die Arbeiten die Straße teilweise komplett gesperrt werden muss, haben Anlieger und vor allem Gewerbetreibende Angst vor Umsatzeinbußen, wenn sie während der Bauarbeiten nicht mehr an die Grundstücke kommen. Ihnen diese Angst nehmen und vor allem erklären, wie die Arbeiten ablaufen werden, das will der Landesbetrieb für Straßenwesen nun während einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 7. April, um 18.30 Uhr im Versammlungsraum der Gemeindevertretung (Haus 2) in Löwenberg, Alte Schulstraße 5, machen. Eingeladen sind in erster Linie Gewerbetreibende aus Teschendorf, Neuendorf und Löwenberg als die direkt betroffenen Ortsteile. Weil der Platz begrenzt ist, wird bis zum 2. April um eine Anmeldung per Mail unter marco.krueger@loewenberger-land.de gebeten. In der Betreffzeile sollte der Name der Firma und die Anzahl der Personen vermerkt werden.

Ist das Interesse so groß, sodass der Platz am 7. April nicht ausreicht, wird es eine zweite Informationsveranstaltung auch für interessierte Anlieger geben, verspricht Hans-Jürgen Otte. Er ist beim Landesamt für Straßenwesen für die Planung der Bauarbeiten zuständig.