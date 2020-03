Frankfurt (Oder) (MOZ) Weniger Diebstähle, aber mehr Gewalt. Die Kriminalitätsstatistik bietet Licht und Schatten.

Vor allem zeigt sie einmal mehr, wie sich die Gesellschaft derzeit leider zum Schlechten verändert. Wenn alkoholisierte Personen gerne auch aus nichtigen Anlässen gewaltsam auf Polizisten losgehen, ist das zutiefst verstörend. Und es scheint auf diese Art der Gewalt leider erst mal keine andere Antwort in Sicht zu sein als Gegengewalt. Denn Sozialpädagogen können bei solchen Tätern wohl kaum etwas bewirken.

Also wird die Polizei verständlicherweise aufrüsten, um ihre Leute zu schützen. Und das zum einen technisch, also mit Bodycams und Elektroschockern, zum anderen womöglich auch verbal, also bei ihrem Auftreten gegenüber den Bürgern. Aus Nordrhein-Westfalen gibt es bereits Berichte über eine solche Null-Toleranz-Politik der Einsatzkräfte, die mitunter zur Folge haben kann, dass Polizisten auch mal vorschnell hart zupacken, um sich zu schützen.

Möge Brandenburg davon verschont bleiben! Bislang muss hier niemand Angst haben, wenn er nachts vielleicht wegen eines kleineren Vergehens von Polizisten gestoppt wird. Doch leider wissen manche diese Form von Frieden und Sicherheit offenbar nicht zu schätzen.