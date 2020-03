Brian Kehnscherper

Wustrau (MOZ) Um seine Besucher vor dem Coronavirus zu schützen, sagt das Brandenburg-Preußen Museum Wustrau den für Sonnabend, 21. März, geplanten Festakt zur Eröffnung der neuen Sonderausstellung "Wilde Heimat Brandenburg" ab. Ursprünglich war geplant, die Vernissage mit geladenen Gästen in der Kirche zu feiern. "Nach ausführlicher Beratung mit einer Expertin sagen wir mit großem Bedauern die Eröffnungsfeier ab", teilte der Vorstand der Museumsstiftung, Dr. Andreas Bödecker, mit. Das Museum wolle aber seinen Beitrag dazu leisten, die Ausbreitung des Erregers zu verlangsamen. Zudem berge das Dichte Zusammensitzen in der Kirche Ansteckunghsgefahren – vor allem, weil zu den Museumsbesuchern auch viele ältere Menschen gehören, die durch das Virus besonders gefährdet sind.

Die Ausstellung selbst wird an jenem Tag dennoch eröffnet. Gezeigt werden Naturaufnahmen der Neuruppiner Hobbyfotografin Anke Kneifel. Die Steinbildhauer-Meisterin, die im Hauptberuf Grabmale herstellt, hat 2013 die Fotografie für sich entdeckt und sich nach kurzer Zeit auf Naturmotive spezialisiert. Um die teils seltenen Tiere vor die Kamera zu bekommen, betreibt die 56-Jährige mitunter großen Aufwand. So zieht sie bereits am frühen Morgen los und lauert den Tieren manchmal stundenlang versteckt hinter einem Tarnnetz auf. Der Aufwand lohnt sich. Denn Kneifel gelingen beeindruckende Aufnahmen von seltenen Arten wie Eisvögeln und Seeadlern.

Am Tag der Vernissage ist das Museum von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Kuratoren Christina Bach und Dr. Andreas Bödecker werden stündlich durch die Ausstellung führen. Zudem wird mit der Eröffnung auch der reich bebilderte, Katalog zur Schau erhältlich sein. Parallel wird es in der Wustrauer Antiquitätenmühle sowie im Restaurant "Theodors" Kaffee und Kuchen geben.