Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Notfälle werden in Schwedt künftig zentral behandelt. Noch in diesem Jahr soll am Uckermark-Klinikum eine von 19 Notfallpraxen im Land eingerichtet werden. Das bestätigt Christian Wehry, Sprecher der kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Angegliedert werden soll die Praxis an die neue Notaufnahme im Klinikum, die zum 1. Juli ihre Arbeit aufnehmen wird.

"Wir sind zurzeit dabei, landesweit unsere Bereitschaftsdienste weiterzuentwickeln", sagt Wehry. In diesem Zuge soll ein Netz von 19 Notfallpraxen aufgebaut werden. In der Uckermark wird von diesem Konzept auch das örtliche Asklepios-Klinikum profitieren.

Ärzterufnummer 116 117

Gleichzeitig werde die Notrufnummer der Kassenärzte aufgewertet, das ist die bundesweit gültige Telefonnummer 116 117. Wer aus Brandenburg diese Rufnummer wählt, landet automatisch in einer Zentrale in Potsdam. "Dort sitzt medizinisch geschultes Personal, das eine erste Einschätzung vornehmen kann", erklärt Wehry. Um menschliche Fehler so weit wie möglich auszuschließen, arbeitet das Team mit der Unterstützung von medizinischer Software.

"Am Ende des Telefonats beispielsweise außerhalb der Sprechzeiten, sollen die Patienten wissen, ob es ausreicht, am nächsten Morgen den Hausarzt aufzusuchen, oder ob sie sich am besten gleich zu einer der Notfallpraxen aufmachen", sagt Wehry. Wenn es notwendig sei, die Patienten daheim aufzusuchen, soll auch das gewährleistet werden.

Dafür werden in Brandenburg künftig zehn Bezirke gebildet, in denen die Kassenärzte einsatzbereit sind. "Anders als früher soll es künftig auch möglich sein, eine Betreuung über die Bezirksgrenzen hinweg anzubieten, wenn das notwendig sein sollte, etwa weil Fahrwege auf diese Weise gespart werden können", sagt der Sprecher der Kassenärzte. Wichtig sei, dass die Mediziner in kurzer Zeit bei den Patienten sein können.

Wenn die Notfallpraxen direkt an die Notaufnahmen angegliedert werden, wie das am Uckermark Klinikum in Schwedt geplant ist, sei auch die Zusammenarbeit zwischen den medizinischen Kollegen, die ambulant oder stationär tätig sind, viel einfacher. "Wir haben dann die Möglichkeit, Patienten, die schwerer erkrankt sind, sofort weiterzuleiten", sagt Wehry. Auf diese Weise stehen in Schwedt dann alle modernen Diagnostikmethoden unmittelbar zur Verfügung.

Auch die Klinik profitiert

Und umgekehrt profitiere auch das Team in der Notaufnahme des Klinikums von den neuen Nachbarn. Denn leichte Fälle, die gar nicht von den Fachleuten in der Notaufnahme behandelt werden dürfen, können direkt an die Notfallpraxis und damit an die richtige Adresse weitergeleitet werden.

Das gelte auch für die telefonische Betreuung unter der Notfallnummer 116 117, erklärt Wehry. Sollten Patienten Beschwerden haben, bei denen das medizinische Team den Eindruck hat, dass ein echter Notfall vorliegt, besteht die Möglichkeit, direkt mit dem medizinischen Notruf unter der 112 zu verbinden. Wehry sagt: "Im Zweifel kann dann sofort der Notarzt ausrücken, um die Patienten zu versorgen."