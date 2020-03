MOZ

Heiligengrabe "Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah." So sprach schon Goethe und meinte damit vielleicht sogar regionale Produkte? Auch in der Region gibt es eine Angebotsvielfalt, von der viele Menschen vielleicht gar nicht wissen, dass sie existiert. Das soll sich beim ersten Regionalmarkt am Sonnabend, 11. Juli, von 10 bis 15 Uhr im Kloster Stuft zu Heiligengrabe ändern. Unter dem Motto "So schmeckt die Region" präsentieren sich ortsansässige Lebensmittelhersteller, Landwirte, Gastronomen und kleinere Kunsthandwerksbetriebe.

Ins Gespräch kommen

Gemeinsam entwickelten die Stadt Wittstock, die Gemeinde Heiligengrabe und die Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG) dieses Veranstaltungsformat. Bei diesem kann der Besucher nicht nur kaufen und verkosten, sondern auch mit den Ausstellern ins Gespräch kommen beispielsweise über die Herausforderungen in der jeweiligen Branche.

Auftakt für mehr

Der Regionalmarkt soll jedoch nur nur der Auftakt für mehr sein. So soll im kommenden Jahr eine Mischung aus Langer Nacht der Wirtschaft, Gewerbeschau und Regionalmarkt in die Prignitz Einzug halten. Der Regionalmarkt in Heiligengrabe und Wittstock ist also nur der Anfang.

Am 11. Juli ist Nachhaltigkeit in Heiligengrabe, im wahrsten Sinne des Wortes, in aller Munde. Derzeit werden die Aussteller akquiriert und ein Standplan erstellt, um den Besuchern einen interessanten und geschmackvollen Tag in schönster Atmosphäre bieten zu können.