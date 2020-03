Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Aus dem "unredlichen Vorstoß aus Templin" (SPD-Fraktionschef Hartmut Leib) wird jetzt eine Bewegung der Bürgermeister von Templin, Zehdenick, des Löwenberger Landes und Oranienburg, um gegenüber dem Land Brandenburg eine gemeinsame Strategie zur Verbesserung des Regionalverkehrs auf der Bahnstrecke zwischen Oranienburg und Templin zu erarbeiten, informierte Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) die Stadtverordneten.

Die Gespräche der Anrainerkommunen sollen dabei möglichst ergebnisoffen beginnen, war der gemeinsame Wunsch von Kronenberg und seinem Templiner Amtskollegen Detlef Tabbert (Die Linke) nach einer ersten Unterredung über das Thema. Nunmehr soll darüber nachgedacht werden, wie das vorhandene Angebot der Regionalbahn 12 optimiert und möglicherweise durch die RB 32 ergänzt werden kann, die ab Ende 2022 unter anderem den Flughafen BER mit Oranienburg verbinden wird. Möglicherweise ließe sich diese Bahn bis Templin verlängern mit Halt an den großen Bahnhöfen Löwenberg, Zehdenick und Templin, gab Kronenberg einen Ausblick.

SPD macht Zugeständnisse

Die SPD-Fraktion im Zehdenicker Stadtparlament verzichtet in ihrem Antrag darauf, wonach die RB 63 Eberswalde-Templin bis Löwenberg zu verlängern sei, um den Verhandlungsspielraum nicht zu stark einzuschränken. Die Dörfer alle zwei Stunden von der RB 12 abzukoppeln, so wie es der ursprüngliche Vorschlag der CDU/FDP-Fraktion im Templiner Stadtrat vorgesehen hatte, bezeichnete SPD-Fraktionschef Hartmut Leib als "nicht tolerierbar und nicht annehmbar". Gleichwohl begrüßte er aber den Vorstoß aus Templin, die Verbindungen Richtung Berlin zu verbessern. Am Ende des Tages würden ohnehin nicht die Kommunen darüber entscheiden, sondern das Land Brandenburg. Hier mit einer Stimme zu sprechen, sei sinnvoll. Der Abgeordnete Holger Linstedt (Die Linke) warnte jedoch, das Thema erneut zum Gegenstand von Verhandlungen mit dem Land und dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) zu machen.

"Ich bin über Jahre mit der RB 12 und RE 5 gefahren. Nach anfänglichen Schwierigkeiten sind beide Züge optimal aufeinander abgestimmt." Das sollte jetzt nicht wieder in Frage gestellt werden. Jede Änderung könne letztlich auch eine Verschlechterung bringen. Nichtsdestotrotz regte aber auch Linstedt eine weitere Optimierung an. So sei es wünschenswert, dass der Regionalexpress 5 künftig jede Stunde in Löwenberg halten möge. Bislang sieht der Fahrplan nur einen Halt alle zwei Stunden vor. Außerdem sollte der RE 5 in Oranienburg fünf Minuten früher losfahren. "Wir sollten an dem jetzigen Angebot nicht rütteln", so der Linke, der außerdem darauf aufmerksam machte, dass die Kapazität auf der Strecke zwischen Löwenberg und Templin mit nur einem Gleis ohnehin begrenzt sei.

Ebenfalls für eine ergebnisoffene Gesprächsrunde der Anrainerkommunen sprach sich Bernd Reinicke (Bürger für Zehdenick) aus: "Wir sollten kein Dogma aufbauen so wie die CDU in Templin". Hartmut Leib zog daher einen Teil seines Antrages zurück, wo es um die Verlängerung der RB 63 geht. Am Ende waren alle zufrieden. Einstimmig gaben die Zehdenicker Stadtverordneten Bürgermeister Kronenberg das Mandat, die Gespräche mit den übrigen Verwaltungschefs zu führen und beim Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung vorstellig zu werden.

Zur Diskussion steht aber auch noch die Forderung aus Templin, die RB 12 statt nach Ostkreuz fahren zu lassen, künftig an den Bahnhof Gesundbrunnen anzubinden, damit Reisende aus Richtung Templin ohne Umsteigen den Regionalbahnhof im Berliner Nordwesten erreichen können. Später wünschen sich die Templiner eine Verlängerung des Zuges bis Südkreuz.