Mathias Puddig

Berlin (NBR) Donnerstag und Freitag trifft sich in Berlin die Kultusministerkonferenz (KMK), um zu beraten, wie das Bildungssystem mit den Herausforderungen umgeht. KMK-Präsidentin Stefanie Hubig (SPD) erklärt im Interview, welche Fragen besonders drängen – und welche Chancen die Digitalisierung bietet.

Frau Hubig, am Donnerstag und Freitag berät die Kultusministerkonferenz, wie die Schulen mit der Corona-Pandemie umgehen. Gilt noch, dass Sie sich gegen Schulschließungen aussprechen?

Wir haben uns nie gegen Schulschließungen ausgesprochen. Da, wo die Gesundheitsämter das anordnen, richten wir uns danach, und diese Linie werden wir weiter fahren.

Aber eine flächendeckende Schließung ist derzeit keine Option?

Nein, das ist eine dynamische Lage, die mit Blick auf die Ausbreitung von Corona beantwortet werden muss. Wir sind da in ständigem Austausch mit allen Verantwortlichen, insbesondere in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden.

Konzerte werden abgesagt, Konferenzen finden online statt, doch in vielen Schulen ändert sich erst einmal nichts. Wie groß ist der Handlungsdruck, der auf Ihnen lastet?

Die Schulen und auch die Länderministerien arbeiten hier sehr verantwortungsbewusst. Wenn es Anordnungen von Gesundheitsämtern gibt, dann schließen wir die Schulen natürlich. Das wird immer wieder überprüft.Aber wir haben noch kein Signal bekommen, dass eine flächendeckende Schulschließung nötig ist.

Wie sieht es denn mit dem Schutz älterer Lehrer aus? Werden da bestimmte Maßnahmen vorgenommen?

Auch darüber werden wir morgen sprechen. Die vulnerablen Gruppen müssen ein Thema in der Kultusministerkonferenz sein.

Für wir groß halten Sie - im Falle einer Schulschließung - das Potenzial des digitalen Unterrichtens?

Da ist großes Potenzial. Wo Schulen geschlossen werden, machen wir uns auf den Weg, lehren und lernen auf anderen Wegen stattfinden zu lassen - das bedeutet in erster Linie: digital. Das hängt jedoch auch von der Ausstattung der Schulen ab. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel haben wir die Lernplattform Moodle. In Schulen, die dort angeschlossen sind, funktioniert das sehr reibungslos. Unser pädagogische Landesinstitut ist außerdem mit den Schulen in Kontakt und berät sie, wie sie den Unterricht gewährleisten können -wie sie zum Beispiel per E-Mail oder über die Homepage Unterrichtsmaterial an die Schüler geben können und über Monitor die Schüler begleiten können.

Ihr Vorgänger Henry Tesch hat Bildungsquarantäne statt Corona-Ferien vorgeschlagen, also dass die Schüler zur Abiturvorbereitung in der Schule bleiben und dort eine Art vorübergehendes Internat eingerichtet wird. An seiner Schule in Neustrelitz bereitet er das bereits vor. Sind solche kreativen Ideen der Weg, gut durch die Krise zu kommen?

Auch das müssen wir morgen gemeinsam diskutieren. Wir müssen gute, pragmatische und sinnvolle Lösungen finden, mit denen auch die Schulen umgehen können und die auch für Eltern und Schüler handhabbar sind. Eine wichtige Frage ist für uns auch, wie es mit dem Abitur weitergeht. Wie gehen wir damit um, wenn bestimmte Prüfungen nicht fristgerecht stattfinden können? Wir wollen den Schülerinnen und Schülern doch nicht deshalb den Zugang zu den Universitäten verstellen. Sie sollen keine Nachteile haben.

Was genau ist da die Schwierigkeit?

Wir haben in Rheinland-Pfalz - da kann ich das genau sagen - vom 15. bis 26. März die mündlichen Prüfungen für die G9-Abiturienten, und wir mussten derzeit auch Gymnasien schließen. Deshalb prüfen wir jetzt gemeinsam mit dem Gesundheitsamt, ob die Prüfungen überhaupt stattfinden können. Wenn das nicht geht, müssen die Prüfungen später stattfinden. Das könnte aber bedeuten, dass die Fristen für die Hochschulbewerbungen für das Sommersemester nicht eingehalten werden können. Wir sind da schon mit unserem Wissenschaftsministerium in Kontakt und werden das auch in der KMK besprechen. Wir brauchen Lösungen, die nicht zum Nachteil der Schülerinnen und Schüler sind.

Wie arbeitet eigentlich die KMK in Zeiten der Corona-Pandemie? Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien kann ja zum Beispiel nicht dabei sein, weil sie nach einem Südtirol-Aufenthalt selbst im Home Office arbeitet. Wird sie zugeschaltet?

Frau Prien hat einen Staatssekretär, und der wird sie vertreten. Aber wir hätten uns natürlich sehr gefreut, sie persönlich zu sehen.