Ulrike Gawande

Neustadt (MOZ) Das Thema Corona lasse ihn derzeit nicht gut schlafen, berichtete Landrat Ralf Reinhard (SPD) auf der Pressekonferenz am Mittwoch. "Ich hoffe, dass ich den Schlaf ab 18. März nachholen kann." An diesem Tag könnte die Anordnung der häuslichen Isolation für über 2 000 Menschen aus Neustadt und Umgebung aufgehoben werden.

Der Kreischef ist zuversichtlich, dass nach den bereits acht negativen Proben, auch die übrigen elf das gleiche Ergebnis haben werden. Ursprünglich hatte er bereits am Montag mit einer Auswertung der Proben gerechnet, welche die 13 Beteiligten einer Beratung im Reitinternat in Neustadt im Krankenhaus in Kyritz abgegeben hatten. Weitere sechs waren außerhalb von Ostprignitz-Ruppin getestet worden.

Doch die Ergebnisse ließen auf sich warten. Es gebe nur wenige zertifizierte Labore, die derzeit – auch wegen der Situation in Italien – überlastet seien, so Reinhardt. In dem für Ostprignitz-Ruppin zuständigen Labor lägen aktuell 650 zu kontrollierende Proben, berichtete er. "Jegliche Ressourcen sind erschöpft." Doch auch wenn sämtliche Untersuchungen der Beratungsteilnehmer aus Neustadt negativ ausfallen, wird die Schule bis einschließlich 17. März geschlossen bleiben und die häusliche Isolation aufrechterhalten.

Dank an die Betroffenen

Reinhardt dankte den Betroffenen für ihr besonnenes Verhalten und das Verständnis für die außergewöhnliche Situation. Die Menschen in Neustadt hätten sich in einem großen Maße an den Appell gehalten und die empfohlenen Verhaltensweisen befolgt, sagte Reinhardt. Er machte auf Nachfrage jedoch deutlich, dass die Anordnung einer Quarantäne, die auch polizeilich überwacht werden muss, noch ein weitreichender Eingriff wäre, den er für die Zukunft nicht ausschließen wollte, wenn es entsprechende Anhaltspunkte gebe.

So aber sieht er den Landkreis erst einmal als Vorreiter, in dieser Größenordnung Menschen häuslich isoliert zu haben. "So etwas ist bisher einmalig in der Region." Ihm sei bewusst welche Einschränkungen die Anordnung für die Menschen bedeute. Und auch die Konsequenzen für die Wirtschaft, die Produktionseinschränkungen hinnehmen muss, seien ihm bekannt. "Das wird nicht ausbleiben und nicht nur in unserer Region. Darauf wird man sich einstellen müssen. Wir sammeln nur als erste die Erfahrungen."

Der Landrat gestand ein, dass womöglich auch Fehler passiert seien. Trotzdem würde er noch einmal die selbe Entscheidung treffen. Denn Ziel sei es, die Situation einer Cororna-Epidemie zu verlangsamen. "Das funktioniert nur, wenn alle oder möglichst viele mitarbeiten", so Reinhardt. Er geht nicht davon aus, dass die Infektion mit SARS-CoV-2 komplett zu stoppen ist. "Das wird uns nicht gelingen", sagte er mit Blick auf das gesamte Bundesgebiet. Wichtig sei es, den Ausbruch zu bremsen, um besonders den medizinischen Bereich einsatz- und leistungsfähig zu halten. Mit den Krankenhäusern im Kreis sowie mit den Bürgermeistern und Amtsdirektoren stehe er im engen Austausch, betonte Ralf Reinhardt. "Die Krankenhäuser sind vorbereitet." So fanden die Tests in der Kyritzer Klinik in einem separaten Bereich statt, ohne die üblichen Abläufe einzuschränken.

Keine Versorgungsengpässe

Auf die Frage, ob es bei den Betroffenen bereits zu Versorgungseinschränkungen gekommen sei, wies der Landrat darauf hin, dass Anrufer der Hotline gefragt werden, ob sie Hilfe benötigen. Bisher gebe es noch keine Engpässe, so Reinhardt. Er sieht dabei einen Vorteil im ländlichen Raum. Die Haushaltsausstattung der Bewohner lasse eine Versorgung über mehrere Tage zu, ist er überzeugt. Zudem hob er lobend die Aktivitäten der Neustädter Marktbetreiber, die kostenlos Waren an Betroffene liefern, als kooperative Unterstützung hervor. "Das ist eine sehr gute Lösung."

Eine deutliche Meinung – auch wenn er auf die ausstehende Entscheidung auf Landesebene verwies – hat er zur Entscheidung, größere Veranstaltungen stattfinden zu lassen. "Man muss sie ja nicht absagen, verschieben ist auch eine Möglichkeit", regte Reinhardt an. Er könne nicht empfehlen ohne Not in größere Versammlungen oder Gruppentreffen zu gehen. Das sollte vermieden werden.