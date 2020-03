Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Eine Dreckecke in Nachbarschaft des Anger-Zentrums in der Rudolf-Breitscheid-Straße ärgert Anwohner und Passanten.

Ein schmales Privatgrundstück in Höhe der hier befindlichen Haltestelle wird ständig mit einem Müllabladeplatz verwechselt.

Ein MOZ-Leser wies am "Heißen Draht zur Redaktion" auf dieses Problem hin. Auch Passanten und Leute, die hier auf den Bus warten, können nur den Kopf schütteln. Auch der Grundstückseigentümer ärgert sich über die ständige Verschmutzung. In der Vergangenheit gab es schon des Öfteren Beschwerden über weggeworfenen Verpackungsmüll am Durchgang zur Puschkinallee. Das, so die Stadtverwaltung, lasse darauf schließen, dass der Müll in der Breitscheidstraße, ebenfalls von Kunden stammt. Vielleicht hilft ja das Aufstellen eines Papierkorbs an der Haltestelle, das Übel zu beseitigen.