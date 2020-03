Ulm (swp) Große Krisen haben eine gemeinsame Eigenschaft: Sie unterwerfen das gesamte System einem Stresstest, sie stellen Gewissheiten und Gewohnheiten radikal in Frage und sie setzen – im besten Fall – Kräfte frei, die am Ende helfen, die Herausforderungen zu meistern.

Der Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel vor der Bundespressekonferenz war ein Punkt, an dem diese Erfahrung überdeutlich wurde. Das föderale Gefüge der Bundesrepublik ist mit einem Ausnahmefall wie dem Ausbruch des Coronavirus strukturell überfordert. Dort, wo schnelles, gemeinsames und effizientes Handeln gefordert ist, steht die Idee eines föderalen Wettbewerbs der Länder und Kommunen im Weg. Im Grunde ist Gesundheitsminister Jens Spahn in dieser Situation Mahner, Moderator, Netzwerker. Er darf fordern, einfordern kann er nicht.

Um dieses Manko zu heilen, bedarf es eines starken Regierungschefs. Nun stand Angela Merkel noch nie im Verdacht, eine Kanzlerin der Abteilung Attacke zu sein. Sie wägt ab, bewertet, schaut auf andere und wagt sich erst dann aus der Deckung. In der Endphase ihrer Kanzlerschaft hat sich dieser Zug noch verschärft. Andere mussten nach vorne: Annegret Kramp-Karrenbauer oder in der aktuellen Krise Gesundheitsminister Jens Spahn. Merkel hingegen schwieg – solange, bis die ersten Medienberichte auftauchten, die klare Worte von der Kanzlerin forderten.

Dem ist sie am Mittwoch gefolgt – etwas überraschend, ganz offensichtlich unter dem Druck der vergangenen Tage. Der Auftritt zeigte wieder jene Frau, die 2008 auf dem Höhepunkt der Bankenkrise gemeinsam mit Finanzminister Peer Steinbrück erklärt hatte, die Einlagen der deutschen Sparer seien sicher – wohl wissend, dass das Versprechen ein ungedeckter Scheck war, der vor allem auf das Prinzip Hoffnung setzte.

In der Bundespressekonferenz nun griff sie Jens Spahn unter die Arme und watschte ganz kurz all jene ab, die glaubten, sie könnten sich Alleingänge leisten. Es gebe Wichtigeres als die Frage, ob Fußballspiele mit oder ohne Zuschauer stattfänden, so schmerzlich das für die Fans sei. Nach dieser Ansage wird es die Bundesliga kaum noch wagen, anders zu handeln. Die zweite Ansage der Kanzlerin ging an die Adresse des einen oder anderen zögerlichen Kommunalpolitikers: Man könne föderale Verantwortung nicht wegschieben, sondern müsse Verantwortung übernehmen.

Merkel und Spahn haben die Bürger dieses Landes darauf vorbereitet, dass noch wesentlich härtere Tage auf sie zukommen können. Vielleicht nicht italienische Verhältnisse, aber zumindest für einen begrenzten Zeitraum eine radikale Einschränkung unserer individuellen Freiheiten und Gewohnheiten. Diese "Probe" will Merkel mit "unserer Solidarität, unserer Vernunft, unserem Herz füreinander" bestehen. Das alleine wird aber kaum reichen. Es bedarf klarer politischer Führung – in noch viel stärkerem Maß als bisher. Angela Merkel ist am Ende ihrer Kanzlerschaft so stark gefordert wie selten zuvor in den 15 Jahren ihrer Regierungszeit.