Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Die Volleyballerinnen des MSV Neuruppin haben einen großen Schritt Richtung Meisterschaft getan. Sie gewannen am Dienstagabend das Stadtduell beim SV 90 glatt in zwei Sätzen (-21, -18). Mit nun vier Siegen aus fünf Spielen führen die MSV-Damen um Kapitäntin Nicole Schwabe die Tabelle mit acht Punkten klar an. Beim Abschlussturnier am 28. April in Gransee, bei dem das Match gegen den Sechser des SV Eintracht Alt Ruppin ansteht, könnten die MSV-Frauen die Meisterschaft perfekt machen. Denn Alt Ruppin kann – bei noch zwei ausstehenden Spielen, das Heimspiel gegen Alt Ruppin vom 10. März wurde auf den 31. März verlegt – ebenfalls noch auf acht Punkte kommen. "Daher war der Sieg gegen den SV 90 so wichtig", spricht Schwabe von zwei Endspielen. Eines wurde nun erfolgreich gemeistert. Am Dienstagabend war für Nicole Schwabe und Co. ein hartes Stück Arbeit zu verrichten, um den vierten Saisonsieg einzutüten. Die MSV-Kapitänin: "Es lief nicht alles rund, wir können in jedem Fall besser spielen." Im ersten Satz, der zahlreiche lange und umkämpfte Ballwechsel bot, wogte die Führung hin und her. Hintenraus sorgte aber eine starke Aufschlagserie von Antje Stolz für die nötigen Impulse für den MSV-Sechser. Schließlich war die Freude nach dem letzten Punkt von Anne Giebner groß. Giebner ist ein neues Gesicht im MSV-Team. Die Angreiferin zählt erst seit dieser Saison zum Sechser.

Beim SV 90 Neuruppin musste Trainer David Vogt auf einige Stammkräfte verzichten. Im zweiten Satz hatte sich der MSV schnell eine klare Führung erspielt (18:14, 23:17).

Tabelle Frauen-Kreisklasse1. MSV Neuruppin5 9:4 8 2. Eintracht Alt Ruppin4 5:5 4 3. SV 90 Neuruppin5 5:8 44. VSV Gransee4 5:7 2