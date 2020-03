Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt will eine Abklärungsstelle für Bürger mit möglichen Symptomen einer Coronavirus-Infektion einrichten. Das hat der mit dem Thema befasste Verwaltungsstab am Mittwoch vereinbart, teilte Stadtsprecher Uwe Meier mit. Wo die Spezialsprechstunde angeboten werden soll, sei noch unklar. Auch eine Vereinbarung mit der kassenärztlichen Vereinigung gebe es noch nicht.

"Die Anlaufstelle soll die niedergelassenen Ärzte und die Notaufnahme entlasten", erklärte Uwe Meier. Sowohl das Klinikum als auch mehr als 20 Frankfurter Ärzte hätten sich bereits dazu bereit erklärt, die Einrichtung zu unterstützen. Im Vordergrund stehe die Beratung, so der Stadtsprecher.

Bibi&Tina-Musical auf der Kippe

Der Covid-19-Krisenstab diskutierte auch ausführlich über den Umgang mit größeren Veranstaltungen in Frankfurt (Oder). Eine klare Regelung bezogen auf Besucherzahlen trafen die Verantwortlichen jedoch vorerst nicht, da bis zum Nachmittag auch keine offizielle Empfehlung vom Gesundheitsministerium des Landes vorlag. Allerdings steht das für diesen Sonnabend, 17 Uhr, in der Messehalle geplante Bibi&Tina-Konzert auf der Kippe. Das Familienmusical wäre die publikumsstärkste Veranstaltung am Wochenende in der Stadt, etwas mehr als 900 Tickets sind bereits verkauft. Zunächst hieß es, der Amtsarzt werde die Veranstaltung untersagen. Die Messe- und Veranstaltungs GmbH dementierte dies jedoch am Abend, da die bereits in vielen Bundesländern geltende Grenze von 1000 Zuschauern noch nicht erreicht sei. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus. In Münster, Erfurt und Berlin wurden die Bibi&Tina-Shows bereits gestrichen. Nach Angaben des Pressesprechers der mawi concert GmbH aus Leipzig könnten bei einer amtlichen Absage Ticketinhabern die Karten an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden.

Unabhängig von behördlichen Anordnungen hat das Coronavirus bereits Auswirkungen auf den Veranstaltungskalender in Frankfurt und Słubice. Die Handwerkskammer sagte den Handwerkermarkt am 22. März in der Marienkirche ebenso ab wie die CDU ihren für den 21. April geplanten Jahresempfang mit Norbert Röttgen. Auch die nächste Veranstaltung der deutsch-polnischen Seniorenakademie am 17. März im Collegium Polonicum in Słubice entfällt. Zudem alle Konzerte und Veranstaltungen im Słubicer Kulturhaus Smok abgesagt.

Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt sollte am Mittwochabend in der Berliner Philharmonie mit dem Philharmonischen Chor Georg Schumanns "Ruth" aufführen. Auch eine CD-Aufnahme war geplant. Doch die Berliner Behörden untersagten den Auftritt.

Der größte soziale Träger der Stadt, die Wichern Diakonie, musste eine für Anfang April geplante Fahrt mit mehreren Beschäftigten der Gronenfelder Werkstätten nach Nürnberg streichen. Nach einer Anordnung des bayrischen Gesundheitsministeriums wurde die Fachmesse für berufliche Teilhabe ersatzlos gestrichen. Für die Gronenfelder Werkstätten bedeute dies finanzielle Einbußen, berichtet Sprecherin Sabrina Nielen.

An der Europa-Universität sollen für den 16. und 23. März – Stand Mittwoch – vorgesehene Prüfungen an der wirtschaftswissenschaftlichen und juristischen Fakultät wie geplant durchgeführt werden, berichtet Ulrike Polley von der Viadrina. Im Moment fänden alle Veranstaltungen an der Viadrina statt, sofern sie nicht durch die Veranstalter selbst abgesagt werden.

Unterdessen hat ein Referenzlabor in Greifswald den zweiten Coronafall am Klinikum am Mittwoch offiziell bestätigt. Die Mitarbeiterin war bereits am Montag in einem ersten Test durch ein Labor in Frankfurt positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Die offizielle Bestätigung stand jedoch noch aus. Bei der betroffenen Frau aus dem Landkreis Oder-Spree handelt es sich um eine Kollegin der infizierten Ärztin, die in Berlin wohnt und in Markendorf arbeitet. Laut Sprecherin Kati Brand befinden sich beide Mitarbeiterinnen in häuslicher Isolation, sie zeigten keine schweren Krankheitssymptome und ihnen gehe es soweit gut.

Sieben Nachtestungen negativ

Bei sieben weiteren Testungen durch das Greifswalder Referenzlabor gibt es hingegen Entwarnung. Die Ergebnisse fielen negativ aus, berichtet Kati Brand. Insgesamt waren am Montag 61 Personen, mit denen die Ärztin aus Berlin Kontakt hatte, auf Covid 19 getestet worden. 53 Tests fielen negativ aus, sieben ergaben eine unspezifische Reaktionen und mussten deshalb wiederholt werden. Voraussichtlich am Donnerstag sollen sämtliche 60 derzeit nicht betroffene Personen jedoch noch ein zweites Mal getestet werden, da sich aufgrund der Inkubationszeit auch erst später Symptome zeigen können.