Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) Bei der Sparkasse Märkisch-Oderland ist die Bilanzsumme im Geschäftsjahr 2019 abermals gestiegen. Wie Vorstandschef Uwe Schumacher am Mittwoch bei der Bilanzpressekonferenz mitteilte, liegen mittlerweile 1,99 Milliarden Euro auf der hohen Kante, 7,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

"Wir werden überflutet mit Geld", formulierte er. Die Kundeneinlagen hätten sich auf 1,74 Milliarden Euro erhöht, der Zuwachs liege bei 130 bis 150 Millionen Euro pro Jahr, was er auf die gute wirtschaftliche Lage, die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt und die Tatsache zurückführte, dass Bürger den "sicheren Hafen" suchten.

Für das Kreditinstitut bedeutet dies jedoch nicht unbedingt Gutes: War früher das Zinsgeschäft eine Einnahmequelle, seien mit der Niedrigzinspolitik inzwischen zusätzliche Ausgaben verbunden: Mehrere Hunderttausend Euro müsse die Sparkasse dafür hinblättern, dass sie das Geld der Kunden unterbringt. "Und das wir vermutlich noch teurer", prognostizierte er, denn ein Ende von Null- oder gar Negativzinsen sei nicht in Sicht, weil der Staat profitiere. Allein seit 2016 sei der Zinsüberschuss um 7,5 Millionen Euro gesunken. Im nächsten Jahr rechne man mit unter 25 Millionen. "Die Entwicklung trifft alle Banken in Deutschland", machte er klar. Sein Haus sei indes auf kommende Herausforderungen vorbereitet. Und noch profitiere man von vor längerer Zeit verbrieften Anlagen.

Was die Kreditgeschäfte angeht, sprach Schumacher von "Stagnation". Gewerbliche Kunden könnten sich zunehmend aus eigener Kraft finanzieren oder tilgten bestehende Darlehen zusätzlich, bei Privatkunden habe es leichte Zuwächse gegeben. Bei den Kommunen gab es kaum Veränderungen, der Landrat aber rechnet in den nächsten Jahren mit großem Interesse von Städten und Gemeinden, weil Infrastrukturprojekte wie Kitas oder Schulen finanziert werden müssen.

Regionales Engagement

Der Vorstandschef verwies neben dem Geldgeschäft auf das regionale Engagement der Sparkasse, die Förderung von Kunst, Kultur und Sport. 2019 seien dafür mehr als 500 000 Euro in die Region geflossen – für Sponsoring, Spenden, über die PS-Lotterie und die Sparkassen-Stiftung. Als Beispiel nannte er die Aktion "Gut für MOL" zum 25. Sparkassen-Jubiläum im vergangenen Sommer, bei der 25 gemeinnützige Vereine aus Märkisch-Oderland je 1000 Euro für ihre Projekte erhalten hatten. Mehrere kleine Summen hätten einen größeren Effekt als einmal ein hoher Betrag, war Schumacher überzeugt und sprach von einer "Hebelwirkung". Zum Jahresende 2019 waren dann noch einmal 25 mal 500 Euro ausgereicht worden.

Überdies fließen von den rund elf Millionen Euro Sachaufwendungen der Bank einige Millionen an Dienstleister, zu denen auch Firmen aus der Region zählen.

Vorstand Reinhard Kampmann berichtete im Anschluss über das Privatkundengeschäft. Man halte an der kostenfreien individuellen Beratung auch in der Fläche fest. Die Gebührenerhöhung zum 1. April um zwei Euro trage dazu bei, dies zu sichern. Man wolle zudem den Spargedanken weiter fördern, auch wenn Zinsen dazu nicht mehr animierten. Er erwähnte unter anderem Vorteils­programme. So erhalten Sparkassenkunden Rabatte bei den staatlichen Museen in Berlin und den Kunstsammlungen in Dresden und sollen vermehrt auch durch "exklusive Angebote" bei regionalen Anbietern wie Oderbruch-Museum Altranft oder Hoftheater Bad Freienwalde profitieren. Überdies wolle man Durchhaltevermögen und langfristige Anlagen "belohnen".