Martin Risken

Badingen (MOZ) Mitten im Dorf hat Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) mit Ortsvorsteher Claus-Dieter Wilksch und der Bauingenieurin Heike Obst am Mittwoch den neuen Spielplatz an die Kinder der Kita "Sterntaler" übergeben. Noch bevor die Mädchen und Jungen das eingezäunte Gelände stürmen durften, überreichten sie dem Stadtoberhaupt ein originelles Schild. Darauf steht: "Spielen erwünscht! Lachen und Rumtollen ist Kindern und Erwachsenen erlaubt! Die Spielleitung." Es soll am Eingang zum Spielplatz angebracht werden, so der Wunsch der Kinder. Wilksch bedankte sich bei seinen Mitstreitern im Stadtparlament, die die Gelder für das Vorhaben bewilligt hatten. Immerhin 33 169 Euro kostete die Anlage direkt vor dem Wohnblock. Baustart war bereits im November vergangenen Jahres, Abschluss der Arbeiten offiziell im März bedingt durch die langen Lieferzeiten für die Spielgeräte. Zu 75 Prozent wurde das Vorhaben aus Leader-Mitteln des Landesamtes für ländliche Entwicklung Neuruppin gefördert. Weil aber nicht alles förderfähig war, bekam die Stadt rund 17 000 Euro erstattet. Die Firma ZTV aus Zehdenick realisierte das Vorhaben. Aufgestellt wurden eine Spielkombination, eine Wippe, eine Doppelschaukel, eine Tischtennisplatte und eine Nestschaukel, ebenso eine Bank und ein Papierkorb. Integriert in den Spielplatz wurden die vorhandenen Bäume, die im Sommer sicherlich als Schattenspender sehr willkommen sein werden. Kurz nach der Eröffnung revanchierte sich der Bürgermeister für das Eröffnungsgeschenk. Er überreichte den Kindern was zum Naschen. Das abschließbare Tor soll immer geöffnet sein, versprach der Ortsvorsteher.