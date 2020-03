Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) In Märkisch-Oderland gibt es nun auch die ersten bestätigten Corona-Fälle. Wie Landkreis-Sprecher Thomas Berendt bestätigte, sei Covid 19 bei zwei Personen aus der Stadt Altlandsberg nachgewiesen.

Sie seien zuvor in Südtirol im Urlaub gewesen. Es handele sich um junge Leute, eine Frau und einen Mann aus Bruchmühle, die laut Amtsarzt Steffen Hampel nur "milde" Symptomatik zeigten. "Sie sind in absolut stabiler Verfassung. Der Infektionsweg lässt sich klar nach Italien zurückverfolgen und durch das vorbildhafte Verhalten beider Patienten ist nicht davon auszugehen, dass weitere Personen betroffen sind", sagte er.

Die beiden hatten sich nach der Rückfahrt im Pkw selbst in häusliche Isolierung begeben und telefonisch die Rettungsstelle im Krankenhaus Strausberg kontaktiert. Dort sei am Montag ein Abstrich zur "Verdachtsabklärung" genommen worden, dessen Testergebnis nun vorlag.

Am Mittwoch wurde noch ein weiterer Fall aus Neuenhagen bekannt. Der Mann war wegen einer Schulterverletzung aus dem Skiurlaub in Italien in einem Berliner Krankenhaus und wurde getestet, weil der Urlaub in einem Risikogebiet war. Das Gesundheitsamt habe für alle Erkrankten sowie die geringe Zahl von Kontaktpersonen häusliche Isolation für 14 Tage angeordnet, hieß es.

Laut Berendt ist der Landkreis auch auf mehr Fälle vorbereitet. Bei regelmäßigen Runden mit Krankenhaus, Rettungsdienst, Bürgermeistern und anderen würden Infos ausgetauscht und das Vorgehen besprochen.