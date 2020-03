Frank Groneberg

Neuzelle (MOZ) Die Infektion einer Krankenschwester aus Neuzelle mit dem neuartigen Coronavirus hat sich bestätigt. Nachdem wie berichtet ein erster Test zu Wochenbeginn bereits ein positives Ergebnis erbracht hatte, liegt seit Mittwoch das Ergebnis eines zweiten Tests vor: ebenfalls positiv. Die betroffene Frau bleibt weiter in häuslicher Isolation.

Weiter zu Hause bleiben muss vorsorglich auch ein Schüler der staatlichen Grundschule in Neuzelle, der zum weiteren Kreis der Kontaktpersonen der Krankenschwester gehört. Der Schulbetrieb läuft aber ganz normal weiter. "Wenn Eltern besorgt sind und etwas wissen möchten, können sie sich gern an uns wenden", sagte am Mittwoch Corinna Karge, stellvertretende Schulleiterin. Es habe bereits mehrere Anrufe und Anfragen von Eltern gegeben.

Schulschließung nicht nötig

Für etwaige Ängste gebe es keinen Anlass. "Wir tragen Verantwortung für mehr als 250 Schüler und werden dieser auch gerecht", betonte sie. Sofort nach Bekanntwerden des Infektionsfalls habe sich die Schulleitung an das Gesundheitsamt des Landkreises gewandt und alle Empfehlungen des Amtes zur Hygiene und Vorsorge umgesetzt. "Wir haben die Schüler belehrt, wie sie sich zu verhalten haben. Wir legen generell sehr viel Wert auf Hygiene und achten darauf, dass sich die Kinder regelmäßig die Hände waschen und sich möglichst nicht die Hände geben."

Der Leiter des Gesundheitsamtes des Landkreises Oder-Spree betonte noch einmal, dass es sich bei der häuslichen Isolierung des Schülers um eine reine Vorsichtsmaßnahme handelt. "Der Junge hat keine Krankheitssymptome und es gab auch keine Veranlassung dafür, ihn auf den Virus zu testen", sagte Ricardo Saldaña-Hand­reck. "Der Schüler hatte keinen direkten engen Kontakt zu der infizierten Frau, sondern er hatte lediglich Kontakt zu einer Kontaktperson der Frau – das heißt, eine Infektion ist bei ihm sehr, sehr unwahrscheinlich."

Selbst wenn ein Schüler infiziert wäre, müsste deshalb nicht die Schule geschlossen werden, so der Amtsleiter. "Würde ein Schüler positiv getestet, würden wir genau untersuchen: Wer hatte unmittelbar Kontakt zu ihm? Kein Schüler hat engen Kontakt zu allen Mitschülern und Lehrern. Das Kriterium ist: Zu wem hatte er 15 Minuten lang engeren Kontakt, sogenannten Face-to-Face-Kontakt?" So sähen es die Richtlinien des Robert-Koch-Ins­titutes vor.