Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Gute Nachricht für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Am Mittwoch hat der Haushaltsausschuss des Bundestages bekannt gegeben, dass das Theater eine Förderung in Höhe von 3,5 Millionen Euro erhält.

Überbringer der guten Botschaft ist der Schwedter CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Koeppen. Mit den Fördermitteln soll das Stammhaus mit dem Großen Saal modernisiert und damit den aktuellen Bedürfnissen und baulichen Standards angepasst werden.

Die Fördersumme stammt aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Koeppen sagte: "Ich freue mich, dass Mittel in nie dagewesener Höhe in die Sanierung und Modernisierung des Theaterstammhauses in meiner Heimatstadt fließen." Für Mitarbeiter, Künstler und das Publikum werde eine neue Ära eingeleitet.

Im Jahr 2017 wurden die ubs zu einem von zwei Brandenburgischen Landestheatern ernannt und begeistern mit ihrem eigenen Ensemble und ihren außergewöhnlichen und vielfältigen Produktionen mehr als 100 000 Zuschauer im Jahr.

"Im neuen Gewand werden die Uckermärkischen Bühnen ihr Publikum in Zukunft sicher noch mehr begeistern", sagte Koeppen überzeugt. Die ubs seien und blieben das kulturelle Highlight der Region und weit über die Grenzen hinaus.