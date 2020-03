Dieter Keller

Berlin (NBR) Schnell wirksam, zielgenau und vorübergehender Natur müssen alle Maßnahmen des Staates zur Eindämmung der Folgen der Corona-Pandemie sein, sind sich führende deutsche Ökonomen einig.

Die geplanten Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld halten sie für richtig, aber nicht für ausreichend. Sinnvoll sei zusätzlich die Stundung von Voraus- und Nachzahlungen bei der Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden. Zudem empfehlen sie bessere Abschreibungsbedingungen und großzügige Regeln für den steuerlichen Verlustvortrag.

Angesichts der drohenden Rezession hat sich ein erstaunliches Sextett zusammengefunden – von Michael Hüther vom unternehmernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) über Clemens Fuest vom Münchner Ifo-Institut bis zu Sebastian Dullien von der gewerkschaftsnahen Böckler-Stiftung. Auch die frühere Wirtschaftsweise Beatrice Weder di Mauro habe mitgearbeitet, betonten sie angesichts der reinen Herrenrunde, die sich der Presse in Berlin stellte.

Insbesondere im zweiten Quartal dürfte das Wachstum beeinträchtigt werden, erwartet Dullien. Auf genauere Schätzungen wollen sich die Ökonomen noch nicht einlassen. Absehbar ist nur: Im ersten Halbjahr dürfte Rezession herrschen, die Wirtschaft also schrumpfen. Das hatte vor Corona nur die Industrie betroffen, jetzt auch die Dienstleister. Wichtig sei, eine Vertrauenskrise zu vermeiden, sagte der ehemalige Wirtschaftsweise Peter Bofinger von der Uni Würzburg. Am Geld könnten die Hilfen nicht scheitern, meinte er mit Blick auf die rückläufige Staatsverschuldung und die Möglichkeiten der Schuldenbremse in Notfällen.

Investitionsprogramme des Staates halten die Professoren nicht für sinnvoll: Sie wirken nicht schnell genug. Allerdings sind sie aus psychologischen Gründen für das Vorziehen der teilweisen Abschaffung des Solidaritätszuschlags auf den 1. Juli 2020. Das könne zu relativ geringen Kosten das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik stärken. Daneben sind aus Sicht der Ökonomen Liquiditätshilfen für Unternehmen etwa durch Kredite der Staatsbank KfW sinnvoll. Nur als letzten Möglichkeit denken sie an direkte Unternehmensbeteiligungen des Staates mit Eigenkapital, wenn es in größerem Stil zu Unternehmensinsolvenzen kommt. Möglich wäre etwa ein Unternehmensrettungsfonds, so Bofinger. Er brachte auch eine zeitlich befristete Senkung der Einkommen- und Körperschaftsteuer ins Gespräch. Eine Senkung der Mehrwertsteuer, die auch ins Gespräch gebracht wurde, halten die Professoren dagegen nicht für sinnvoll, da sie sehr teuer wäre und nicht sicher sei, ob sie auch bei den Verbrauchern ankommt.

Wirtschaftsweise gelähmt

Eigentlich wäre eine solche Initiative die Aufgabe der fünf Wirtschaftsweisen gewesen, aber sie sind derzeit handlungsunfähig, weil die Amtszeit von zwei des Gremiums Mitgliedern abgelaufen ist. Zwar haben sich Bundeswirtschafts- und Finanzministerium auf Veronika Grimm (Universität Erlangen-Nürnberg) und Monika Schnitzer (Universität München) als Nachfolgerinnen verständigt. Aber Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bremst, weil er als weiteres Mitglied des Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Marcel Fratzscher durchsetzen will, der als SPD-nah gilt. Das will Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nicht mitmachen. Er plant am 24. März ein Treffen mit Wirtschaftsforschern und der Bundesbank.

Bisher hat die Corona-Pandemie der Weltwirtschaft Einbußen von 750 Mrd. Dollar beschert, schätzt der Chef-Volkswirt der Deka-Bank, Ulrich Kater. Er erwartet im ersten Quartal ein weltweites Wachstums-Minus von 0,5 Prozent. Im zweiten könnte es um 2,5 Prozent nach oben gehen, wenn sich die Lage in China stabilisiert.