Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Kreisverwaltung hatte dem Gymnasium auf den Seelower Höhen einen Sonderbus spendiert, damit die Nachwuchskünstler und ihre Lehrer am Mittwoch schnell und gut ins Staatliche Schulamt nach Frankfurt kamen. Dort wurde ihre Ausstellung "Farbtupfer" eröffnet, in der Schüler der 7. bis 11. Klassen zeigen, welche künstlerischen Talente in ihnen schlummern.

Schulamtsleiter Jörg Steinke begrüßte mit Kunstlehrer Jörg Miethe einen ehemaligen Kollegen: Steinke war Oberstufenkoordinator und Vize-Schulleiter am Seelower Gymnasium. Dann bat er die kleine Abordnung, zu der neben elf Schülern auch Kunstlehrerin Alexandra Freitag gehörte, in den mit Mitarbeitern voll besetzten Versammlungsraum der Schulbehörde.

Er habe von Jörg Miethe eine dicke Mappe mit Schülerarbeiten übergeben bekommen. "Das Anschauen hat großen Spaß gemacht und die Auswahl ist mir sehr schwer gefallen", sagte Thomas Kentzler dort bei der Einführung in die Ausstellung. Der Kunstlehrer und Fachberater aus dem Bernauer Barnim-Gymnasium ist der Kurator der Schau, die bis zum Januar 2021 die Flure der drei Schulamts-Etagen schmückt.

38 Arbeiten der Seelower Gymnasiasten, meist größeren Formats, hängen dort. Die Palette reicht von Malerei und Grafik über Fotografien bis zu (fotografierten) Plastiken aller Art. Auch thematisch ist die Schau breit aufgestellt. Die Achtklässler haben in ihren Bildern zum Beispiel Gefühle in Farbstimmungen transferiert. So wie Leni Thiedemann aus Reitwein und Amelia Urbaniak aus Letschin in ihren Theatermasken. Die Plastiken von Anna-Lena Dämpfert aus Schönfließ und Emely-Tabea Kreft aus Lietzen zum Thema "Typisch Schüler" sind als Keramik-Lineal und -Bleistift ein Paar.

Lob ernteten bei der Führung durch die Ausstellung auch die Zehntklässler Tom Gesper und Jason Schenk für ihre detailreichen Selbstporträts. Oder Benjamin Nguyen (16) aus Letschin für seine Computer-Collage "Augen in der Großstadt". Thema der "Zehner" waren "Gefahren und Verführungen unserer Zeit". Ausdrucksstarke Fotoserien steuern Elftklässler wie Lisa Marie Hahn und Kimberley Druse zur Schau bei. Die Beiden sind übrigens die einzigen, deren Werke ihre Namen ausweisen.

"Ich bin erschüttert: Ich habe bislang noch nie ein Bild ohne den Namen des Künstlers gesehen", empörte sich eine Lehrerin. Viele stimmten ihr zu. Jörg Miethe hatte die Schildchen mit dem Titel der jeweiligen Arbeit, dem Namen des Schülers und seiner Klassenstufe vorbereitet. Der Kurator hatte sich mit Blick auf den Datenschutz gegen die Zuordnung entschieden. "Wir werden das ändern und nachrüsten", verkündete Schulamtsleiter Steinke nach den Protesten.

Jörg Miethe lud Kunstinteressierte zur Eröffnung der Ausstellung mit den Abschlussarbeiten der Seelower Zwölftklässler am 27. März in den Friedersdorfer Kunstspeicher ein. Normalerweise könne man sich die Arbeiten auch auf der Homepage der Schule anschauen. Aber wegen Problemen des Providers "sind wir leider seit drei Monaten offline", sagte der Kunstlehrer.