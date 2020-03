Auf der Suche nach kreativen Lösungen

Während das öffentliche Leben in vielen Bereichen eingeschränkt wird, geht der Schulbetrieb vielerorts weiter. "Der Verzicht auf Großveranstaltungen ist unendlich viel leichter als der Verzicht auf Kindergärten und Schulen", erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch und vermutete, dass die Schließung von Schulen das Infektionsrisiko sogar noch steigern könne.

Trotzdem wird die Kultusministerkonferenz am Donnerstag und Freitag auch beraten, wie mit Unterrichtsausfällen durch Schulschließungen umzugehen ist. KMK-Präsidentin Stefanie Hubig (SPD) denkt dabei zum Beispiel an digitale Lösungen. Aus ihrem Heimatbundesland berichtet sie: "In Rheinland-Pfalz zum Beispiel haben wir die Lernplattform Moodle. In Schulen, die dort angeschlossen sind, funktioniert das sehr reibungslos." Die Schulen würden außerdem beraten, wie sie Unterrichtsmaterialien per E-Mail oder Homepages an die Schüler verteilen.

Die Lehrergewerkschaft GEW bezweifelt jedoch, dass solche Lösungen in der Breite möglich wären. "Für einen flächendeckenden Fernunterricht sind wir Stand heute schlicht nicht gerüstet", sagte GEW-Vorstandsmitglied Ilka Hoffmann mit Blick auf die fehlende Technik der "Welt".

Einen anderen Weg schlägt der frühere KMK-Präsident Henry Tesch ein. Der Leiter eines Gymnasiums in Neustrelitz will für die Schüler der oberen Klassen eine "Bildungsquarantäne" einrichten, er will also die Älteren für einige Wochen in die Schule einziehen lassen. Dort sollen sie nicht nur aufs Abitur vorbereitet werden, sondern können auch gemeinsam Filme schauen und Partys feiern. Auch Hubig ist für solche Ideen offen. "Wir müssen gute, pragmatische und sinnvolle Lösungen finden", sagte sie.⇥mpu