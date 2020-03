Florian Vogel

Frankfurt (Oder) Die Nachrichtvon Corona hat die Welt aus den Fugen gebracht. Was wir bislang nur aus apokalyptischen Filmen und der Literatur kannten, hält mit erschreckender Vehemenz Einzug in unseren Alltag. Auch wenn der zu erwartende Höhepunkt der Epidemie noch längst nicht erreicht ist, hat das Virus die Welt schon infiziert – mit Ungewissheit und Hysterie. Sein virales Potential ist ungeheuerlich.

Eigentlich sollten wir wissen, dass es bei Corona nicht unbedingt um Leben und Tod geht. Dennoch sind seine sozialen, politischen und ökonomischen Begleiterscheinungen fatal. Das System ist angegriffen und hässliches Gedankengut macht sich breit auf dem Nährboden von Unwissen, Immunitätswahn und Verschwörungstheorien.

Geschichten, Mythen und Nachrichten sind in unserer Kultur auch immer die Träger von Angst und Schrecken gewesen. Spätestens seit der Antike waren es die Botenberichte in den Dramen, die das Undarstellbare in bildmächtigen Versen auf die Bühne brachten, um das Kopfkino des Publikums in Wallung zu bringen. Nun ist das Undarstellbare in unsere Realität des Unvorstellbaren eingebrochen. Wir können es weder riechen, schmecken noch sehen und dennoch ist es auf allen Kanälen omnipräsent. Die Auswirkungen von Corona auf unseren Alltag sind gravierender als die Gefahr, die tatsächlich von dem Virus ausgeht. Neben Panik und Hysterie ist auch Stigmatisierung ein trauriges Symptom dieser Pandemie. Die Tragödie vom "unschuldig schuldig werden" erfährt ein neues Kapitel im 21. Jahrhundert und unsere Solidarität wird auf eine Zerreißprobe gestellt in selbstlosen Präventions- und vermeintlichen Überlebensstrategien. Bedürftige haben kaum mehr Zugriff auf Desinfektionsmittel, Nudeln stapeln sich kiloweise in Vorratskammern und Toilettenpapier wird zur Mangelware. Offensichtlich steht Toilettenpapier ganz oben auf der Liste von Dingen, die in Zeiten einer Krise von Nöten sind.

Zeit gewinnen heißt die Devise – und ganz besonders für Frankfurt. Gerade erst in die Ranking-Liste der Infektionen aufgenommen, besteht hier die große Chance, aus den Fehlern der weltweiten Hysterie zu lernen im maßvollen und angemessenen Umgang mit dem neuen Phänomen Corona. Es schult uns vielleicht in Demut, dass wir eben nicht alles kontrollieren können – wie im echten Theater.