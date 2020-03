Manuela Krebs leitet die Apotheke seit 2012. Einige Kollegen arbeiten im "Reinraumbereich". Unter sterilen Bedingungen stellen sie dort beispielsweise Zytostatika für Krebspatienten oder Ernährungslösungen für Frühchen her. Bestellungen von den Stationen werden entweder per Rohrpost oder in einer Transportbox zum Ziel gebracht. © Foto: Hans Wiedl

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Auch ohne Coronavirus und der Covid-Lungenerkrankung – tagtäglich alle Medikamenten-Bestellungen frist- und bedarfsgerecht sowie natürlich sicher abzuarbeiten, das sei schon eine echte Herausforderung, sagt Manuela Krebs, Leiterin der Krankenhaus-Apotheke am Eberswalder Werner-Forßmann-Krankenhaus. Neue gesetzliche Auflagen, Lieferengpässe und nicht zuletzt die konkreten baulichen Bedingungen machen die Arbeit des insgesamt 14-köpfigen Teams nicht eben einfach.

Nach einem größeren Wasserschaden musste die Mannschaft im Herbst 2018 umziehen. Auf dem Hof des Klinikums wurde als Übergangslösung eine Container-Apotheke errichtet. Trocken, aber eben nur ein Provisorium. Perspektivisch wünschen sich Manuela Krebs und ihre Kollegen ein neues Domizil, vor allem ein größeres. Denn der Versorgungsumfang wachse stetig. Die Apotheke versorgt nicht nur das "Forßmann", sondern inzwischen alle Kliniken im Unternehmensverbund GLG mit Arzneimitteln. Darüber hinaus den Rettungsdienst des Landkreises Barnim sowie die Luftrettung in Angermünde. Der Bestand bzw. Vorrat an Tabletten, Kapseln, Infusionen und Co. müsse für zwei Wochen reichen. Dazu, so die Pharmazeutin, sei man gesetzlich verpflichtet.

So lagern denn zig Tausend Medikamentenschachteln in den Regalen. 1600 verschiedene Artikel. Quer durch alle Klassen bzw. Fachgebiete. Von Schmerzmitteln über Antibiotika bis hin zu Betäubungsmitteln, wie Morphium oder Cannabis-Produkte, die separat und extra gesichert aufbewahrt werden. Pro Jahr fertigen die Mitarbeiter zudem etwa 7500 Zytostatikalösungen, für die Chemotherapie von Krebspatienten, selbst an. Die Herstellung erfordere besondere, sterile Bedingungen. Weshalb diese Abteilung in einem sogenannten Reinraumbereich arbeitet. Sowie in Schutzanzügen, bei streng geregelter und kontrollierter Temperatur und Belüftung.

Vorrat reicht für mindestens 14 Tage

Aktuell wird aufgrund wachsender Lieferengpässe bei Arzneimitteln in der Politik und in der Gesundheitsbranche über eine Ausdehnung der Lagerwirtschaft auf möglicherweise vier oder gar sechs Wochen diskutiert. Eine Maßnahme, die laut Krebs zunächst einmal die Hersteller und die Großhändler beträfe. Auch die Eberswalder Krankenhaus-Apotheke spüre die Schwierigkeiten. Wenngleich nicht in dem Maße wie öffentliche Apotheken, so die 47-jährige Leiterin, die zunächst eine PTA-Ausbildung absolvierte und später Pharmazie studierte. "Wir kaufen nämlich im Gegensatz zur öffentlichen Apotheke 90 bis 95 Prozent unserer Medikamente direkt beim Hersteller, bei der Industrie ein. Und wir sind nicht an Rabattverträge mit den Krankenkassen gebunden." Zudem gehöre die Klinik-Apotheke einer bundesweiten Einkaufsgemeinschaft an, in der die Partner sozusagen arbeitsteilig die Entwicklung auf dem Weltmarkt beobachten. Eberswalde habe vor allem Analgetika, also Schmerzmittel, sowie Ophtalmika, Medikamente für die Augenheilkunde, im Fokus. "So können wir frühzeitig auf sich abzeichnende Schwierigkeiten reagieren und vorsorgen."

Allerdings: "Wenn, wie vor einigen Jahren geschehen, in China eine Chemiefabrik explodiert und es weltweit eben nur zwei oder drei Produzenten dieses Antibiotika-Wirkstoffes gibt, dann hat das natürlich Auswirkungen auf alle." Ungeachtet dessen sei es den Eberswaldern bislang noch immer gelungen, die Patienten sicher und individuell mit den nötigen Medikamenten zu versorgen, so Krebs, die seit 2010 in der Krankenhaus-Apotheke arbeitet und diese seit 2012 leitet. Zum einen gebe es häufig verschiedene Präparate mit demselben Wirkstoff, so dass man notfalls ausweichen könne. Zum anderen könne man, sei ein Medikament in der entsprechenden Dosis nicht verfügbar, auch darauf reagieren, indem etwa statt einer zwei Tabletten verabreicht werden. "Wir hatten und haben zu jeder Zeit Ibuprofen", nennt Krebs ein Beispiel. "Vielleicht nicht immer in der gewünschten Dosis." Auch Propofol, ein Narkosemittel, sei in Eberswalde stets vorrätig gewesen, während es in anderen Klinken bereits zu Engpässen kam. Der Aufwand, die Versorgung zu garantieren, werde freilich immer größer.

Jede einzelne Packung wird geprüft

Auch weil die Sicherheitsanforderungen steigen. Jedes Präparat, das angeliefert wird, müsse seit 2019 gescannt werden. Per Abgleich mit einer zentralen Datenbank werden die Packungen geprüft. Entsprechend der EU-Fälschungsschutzrichtlinie. Ohne Freigabe keine Aufnahme in den Bestand. "Und wir bekommen täglich Ware", macht die 47-jährige Chefin, die aus dem Oderbruch stammt und dort noch immer zuhause ist, das Pensum deutlich. Viel Handarbeit, die künftig vielleicht durch den Einsatz eines Voll-automaten reduziert werden könnte. Zumindest im Bereich Logistik.

Die Stationen der Kliniken hätten feste Bestelltage, per Hol- und Bringedienst oder im Werner-Forßmann-Krankenhaus selbst per Rohrpost gelangen die Arzneimittel auf die Stationen. Anforderungen aus der onkologischen Klinik oder von der Neonatologie indes werden "ad hoc", wie es in der Fachsprache heißt, erfüllt. Die Fertigung erfolge also sofort nach Bestellung. Dafür gebe es eine Rufbereitschaft, die eben auch nachts oder an den Wochenenden die Belieferung garantiert. "Frühchen zum Beispiel richten sich ja nicht nach unseren Arbeitszeiten", sagt Krebs salopp. Pro Jahr seien es summa summarum zehn Millionen Schachteln, die in die Kliniken gingen.

Eine Krankenhausapotheke gab es übrigens schon DDR-Zeiten, wissen langjährige Mitarbeiter zu berichten. Zunächst hatte diese in der Adler-Apotheke ihren Sitz, ab 1987 dann in der Danckelmannstraße. Später zog sie aufs Klinik-Gelände um, ins Haus 13.