Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Im Haushalt der Stadt für dieses Jahr, den die Stadtverordneten in der kommenden Woche beschließen sollen, fehlen rund 758.000 Euro. Die Rücklage ist aufgebraucht.

Deshalb bleibt der Sparzwang in Form eines Haushaltssicherungskonzepts bestehen. Die Prioritätenliste für Straßenreparaturen und den Leuchtenbau haben die Mitglieder des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am Dienstagabend dennoch "durchgewunken": Mehr als 200.000 Euro sollen in die Oberflächenbehandlung des Elisenberg und der Lebuser Straße in Schönfließ, den Bau von Entwässerungsmulden an der Mühlenstraße, die Ertüchtigung des Weges vom Klärwerk nach Podelzig und des Weges von Mallnow nach Podelzig mit Recyclingmaterial sowie die Ausbesserung der Schlossberg-Brücke fließen.

Mit einem Sperrvermerk wollen die Ausschussmitglieder indes die vom Schönfließer Ortsbeirat beantragte Sicherung der Backsteinscheune am Kulturhaus versehen – bis die Notwendigkeit der 60.000-Euro-Investition mit mehr Fakten unterlegt ist.

Verwunderung löste die Tatsache aus, dass sich für den geplanten Neubau der Kita "Oderfrösche" keine Position findet. Für die Planung seien in Vorjahren 100.000 Euro eingestellt und nicht verbraucht worden. Der Haushaltsrest werde übertragen, erklärte Kämmerer Florian Richter.

Er hat 25.000 Euro – und damit 5000 mehr, als ursprünglich veranschlagt – für die Neuausstattung des Mallnower Spielplatzes, 10.000 Euro für die Planung des Ersatzneubaus der Mallnower Trauerhalle und 3000 Euro für neue Bibliotheks-Computer in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen. Die zusätzlich beantragten 1000 Euro für eine Busfahrt Lebuser Senioren lehnten die Ausschussmitglieder ab: Mit 1800 Euro erhalten die Lebuser Senioren schon so deutlich mehr als die in den Ortsteilen.

Das von den Ausschussmitgliedern befürwortete Haushaltssicherungskonzept beinhaltet Maßnahmen mit einem Einsparpotenzial von rund 19.400 Euro. Im Vorjahr wurden rund 84.000 Euro mehr eingenommen (vor allem Kita-Gebühren) bzw. eingespart.

In diesem Jahr erwarten die Stadtverordneten vor allem durch das Wirksamwerden der neuen Winterdienst-Beitragssatzung Mehreinnahmen in Höhe von 18.000 Euro. Reduziert wurden die Ansätze für die Energiekosten der Straßenleuchten und für die Aufwandsentschädigung der Abgeordneten.