Christina Tilmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Den Vergleich mit der schwedischen Grande Dame des Kinderbuchs hat sie schon oft gehört, seit sie ihre Geschichten um das Mädchen Hedvig erfand, die in dem Dorf Hardemo lebt, das fast so klein, so idyllisch und schön ist wie Lindgrens Bullerbü.

Ein Dorf wie das, in dem Frida Nilsson selbst aufgewachsen ist, weil ihre Eltern dort einen Sommerbauernhof betrieben. Noch heute lebt sie am liebsten in einem Holzferienhäuschen im Wald, in der Nähe der südschwedischen Stadt Örebro. Weil sie dort, ohne Internet, am besten arbeiten kann. Und weil sie dort alles an ihre Kindheit erinnert.

Frida Nilsson, geboren 1979, schreibt vielfach ausgezeichnete Kinderbücher: lustig, wild, fantasievoll, und dezidiert auf Augenhöhe mit Kindern, deren Welt, Sorgen und Probleme so ernst genommen werden, wie sie sind: "Für die Erwachsenen ist nichts von dem, was wirklich gefährlich ist, ein Grund, sich Sorgen zu machen.", heißt es einmal in "Hedvig". Doch ein Streit mit dem besten Freund kann ebenso dramatisch sein wie die Bedrohung der Weltmeere oder der Zusammenbruch des Weltmarkts.

Eigentlich schreibe sie ihre Bücher überhaupt für sich selbst, hat Nilsson im Gespräch mit der "ZEIT" erklärt, die die Autorin nun mit ihrem Jugendbuchpreis, dem Luchs des Jahres, auszeichnet: "Nie habe ich mich so in Geschichten verlieren können wie als Kind, nie waren sie so wirklich." In ihre Geschichten verlieren, das kann sich der Leser jeden Alters, erst recht in die neuen Bücher, "Siri und die Eismeerpiraten" von 2017 oder aktuell "Sasja und das Reich jenseits des Meeres". Eine gehörige Portion Phantastik ist immer dabei, und es geht um die dramatischen, großen Themen, um den Verlust einer kleinen Schwester, um Einsamkeit, Angst oder den Krebstod der geliebten Mutter.

Spätestens mit "Sasja" stimmt auch der Vergleich mit Astrid Lindgren wieder: Denn wie Frida Nilsson von dem kleinen Sasja erzählt, der mit einem Ruderboot ins Reich des Todes reist, um seine an Krebs gestorbene Mutter zurückzuholen, das erinnert sehr an Astrid Lindgrens "Brüder Löwenherz". Wie dort kommt Sasja in zauberhafte fremde Länder, nach Hilde, wo die an Schweine erinnernden Hildiner wohnen, nach Sparta und schließlich nach Harpyrien, wo die geflügelten Wesen leben. Ungefährlich ist es nirgendwo, aber schön ist es auch, zwischen den Blumenfeldern und Apfelbäumen von Hilde, im Schummerwald, in der Nebelheide und im Rubinschloss.

Doch das Beste ist: Sasja findet im Reich des Todes richtig gute Freunde: Trine Tvefot, der kleine, verspielte Schweinejunge, der ihn so fürsorglich begleitet, die etwas altkluge Prinzessin von Sparta und die schüchterne kleine Harpyie Höder. Die ungleichen Vier machen sich gemeinsam auf die Reise, bestehen Abenteuer und finden am Ende tatsächlich das Haus des Todes. Und auch wenn sie sich nicht immer einig sind, halten sie doch zusammen wie Pech und Schwefel – und vergessen nicht, immer mal wieder ein fröhliches Spiel einzulegen.

Es ist eine wunderbare Lektion in Toleranz, die Frida Nilsson in ihre Abenteuer-Geschichte verpackt. Denn auch wenn es bei den Hildinern etwas schmutzig zugeht, und in Sparta unheimlich, findet Sasja es überall spannend: Das Essen schmeckt hervorragend, die Häuser sind höchst gemütlich, überall duftet es und die Sterne funkeln. Und es sind gerade die tierischen Eigenschaften seiner neuen Gefährten, die ihn besonders erfreuen: Trines himmelblaue Schweineaugen, die feuchte Hundenase und die samtigen Ohren der Prinzessin und Höders neugierige Seevogelaugen. In dir drin, heißt es im Reich des Todes, steckt ein anderes Wesen, das erst der Tod befreit – und Sasja weiß nicht, was er am liebsten wäre.

Nilssons faszinierendste Schöpfung ist der Tod, dem Sasja und seine Freunde am Ende begegnen: eine etwas lächerliche Figur, die den ganzen Tag im Schlafrock herumläuft, liebend gern Torte isst, abwaschen, aufräumen und saubermachen nicht so schätzt und sich plötzlich noch einmal verliebt. Das ist keine kalte Fantasyfigur wie Lord Voldemort aus J. K. Rowlings "Harry Potter", eher ein allzu menschliches Wesen, auch wenn ab und zu seine Gefährlichkeit aufblitzt. Wie man ihn – und die eigene Angst – in aller Freundlichkeit besiegt: Das ist die große Lektion in Frida Nilssons magischem Kinderbuch. Dafür entdecken wir gern noch einmal das Kind in uns.