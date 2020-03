Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Sparkasse Oder-Spree ist in ihrem Geschäftsgebiet, das sich auf 2400 Quadratmeter erstreckt und über 230 000 Einwohner zählt, die Bank mit den meisten Filialen. An 18 Standorten mit 21 Geschäfts- und 13 Selbstbedienungsgeschäftsstellen (SB) mit Geldautomaten sichert sie ihren Kunden eine hohe Präsens. Mit dieser Unternehmens-Philosophie nah am Kunden warb am Mittwoch der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Oder-Spree Veit Kalinke auf der Bilanz-Pressekonferenz 2019.

Nur in Ausnahmefällen seien Orte mehr als 20 Kilometer von einer Filiale oder zumindest einer SB-Stelle entfernt. Kalinke kündigte an, dass die Sparkasse dort, wo es verstärkt wieder Beratungsbedarf gibt, diese Entwicklung beobachtet. So werde die Wiedereröffnung einer geschlossenen Geschäftsstelle in Wendisch-Rietz geprüft.

Auch in Grünheide habe die Sparkasse vor drei Jahren die Öffnungszeiten der dortigen Filiale reduziert. Mit Blick auf die Ansiedlung der Tesla-Autofabrik sagte er: "Wenn die Filiale von Kunden wieder verstärkt in Anspruch genommen wird, werden wir unsere Beratungsleistungen dort aufrüsten." Konkrete Planungen für mögliche Veränderungen im Geschäftsstellennetz im Jahr 2020 gibt es laut Kalinke derzeit nicht. "Wir beobachten sehr genau die Kundenströme und treffen dann Schlussfolgerungen", betonte er. Die Sparkasse hat laut Kalinke eine stabile Kundenzahl: 129.000 private Girokonten und 8500 Geschäftskonten.

Veit Kalinke zeigte sich mit dem Erreichten im Geschäftsjahr 2019 zufrieden. "In dieser Zeit einer anhaltenden Niedrigzinsphase sind die Ergebnisse schon als Erfolg zu werten. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen", ergänzte er. Erstmals in der Geschichte der Sparkasse stieg die Bilanzsumme der Sparkasse auf über drei Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutete dies ein Plus um 4,6 Prozent. Als Konsequenz der Nullzinspolitik der Zentralbank seien die Spareinlagen um 73 Millionen Euro auf insgesamt 903 Millionen Euro gesunken. Laut Geschäftsbericht schmolz der Zinsüberschuss 2019 um 1,6 Millionen Euro auf insgesamt 50,9 Millionen Euro weiter nach unten. Damit stehe die Ertragsquelle Nr. 1 der Sparkasse nach wie vor unter Druck. Vor diesem Hintergrund wertete Vorstandsmitglied Matthias Maschke es als erfreulich, dass der Sparkasse gelungen sei, die Verwaltungskosten auf 42,8 Millionen Euro zu reduzieren (Vorjahr: 44,1 Millionen Euro).

Kalinke verwies darauf, dass 2019 der Bestand an Kundenkrediten auf 1,3 Milliarden Euro gestiegen ist. Der Kreditbestand für Wirtschaftsunternehmen verzeichnete einen Anstieg auf 579 Millionen Euro. 18 Existenzgründungen habe die Sparkasse finanziert.

Spenden ermöglichen Kruschel

Insgesamt 800.000 Euro hat die Sparkasse Oder-Spree 2019 als Spenden und Sponsoringmittel für gemeinnützige Projekte zur Verfügung gestellt. Im Schuljahr 2018/2019 hat sie mit einer Spende drei Schulen, unter anderem an der Grundschule Grünheide, den Bezug eines Jahresabos für die "Kinderzeitung-Kruschel" ermöglicht. Mit einer Spende unterstützte die Sparkasse auch die Anschaffung neuer Wettkampfkleidung für Nachwuchsringer des RSV Hansa 90 Frankfurt (Oder).