Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Zwei bis drei Kilometer Strecke werden die Kunden zurücklegen, wenn sie mit ihren Einkaufswagen die Gänge zwischen den 500 Ausstellungsbereichen entlang spazieren, um die Halle vom Eingang bis zur Kasse zu durchqueren. "Die Wagen kann man problemlos aneinanderkoppeln", sagt Ulrich Roos. Der Vorstand der Deko Messezentrum AG weiß, dass viele Kunden auf ihrem Weg mehr als einen füllen.

2019 hat das Unternehmen in Thüringen ein Großhandelszentrum eröffnet, jetzt folgt ein zweites in Fürstenwalde. Glas, Möbel, Mode und mehr soll es in der 34 000 Quadratmeter großen Halle geben. "Wir verkaufen nicht an jedermann, sondern nur an Wiederverkäufer", erklärt Roos. Einen Mindesteinkaufswert gebe es nicht, so dass kleine Händler öfter kommen könnten, um sich Lagerhaltungskosten zu sparen.

Das Konzept sieht vor, dass sich Großhändler eine oder mehrere der 500 Parzellen mieten und bestücken. Mitarbeiter der Deko AG betreuen die Stände, dekorieren, sitzen an der Kasse und arbeiten im Lager. 100 bis 150 Vollzeitstellen werden für den Schichtbetrieb entstehen, sagt Ulrich Roos. Sobald der erste Spatenstich gesetzt ist, werde aktiv nach Personal gesucht.

Am Dienstagabend stellte er Projekt und Zeitplan im Fürstenwalder Stadtentwicklungsausschusses vor. 2019 kaufte die AG die 93 000 Quadratmeter große Fläche von der städtischen Gewerbe- und Industriepark Lindenstraße GmbH (GIP). Gesträuch wurde bereits geschnitten, Bäume wurden gerodet. Aktuell schieben Bagger die obere Bodenschicht ab. Der erste Spatenstich soll Anfang April erfolgen, das Richtfest im August, die Eröffnung im März 2021.

Die 150 Parkplätze sind dann auch fertig. Da er täglich 100 bis 150 Kunden erwarte, reiche dies, sagte Roos. Für 500 bis 2000 Euro kaufe jeder ein. Daraus ergebe sich ein Jahresumsatz von 17 bis 20 Millionen. Da viele Kunden weite Anfahrtswege haben und mehrere Tage für den Einkauf bräuchten, will die AG später ein Hotel errichten. Das passe aber nicht mehr aufs Grundstück.

Im Fachausschuss stieß das Projekt auf Zustimmung. Wie es mit Ausgleichspflanzungen für die versiegelte Fläche aussehe, erkundigte sich Jürgen Hajduk. Dies habe die GIP vor Jahren, bei der Aufstellung des Bebauungsplanes, geregelt, erklärte Christfried Tschepe, im Rathaus für Stadtentwicklung zuständig. Aufforstungen habe es etwa im Bereich der ehemaligen Kasernen in Richtung Rauen gegeben.

Die Deko Messezentrum Ost AG investiere 30 bis 40 Millionen Euro in das Großhandelszentrum, sagt Roos. Der 61-Jährige ist seit gut 30 Jahren Unternehmer. "Ich hatte mehr als 20 Jahre lang ein Ingenieurbüro, dort waren mehr als 40 Mitarbeiter beschäftigt", erzählt er. Irgendwann führte die Arbeit ihn mit Wolfgang Kilian zusammen. Der habe ihn mit seiner Begeisterung für die Messezentren angesteckt. "Vor vier Jahren habe ich mein Büro verkauft", sagt Roos. Nun ist er Vorstand der Deko Messezentrum AG und Kilian Aufsichtsratsvorsitzender.