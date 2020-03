Thomas Förstenberg, Uwe Schreiber

Schwedt Um die Plätze 7 bis 9 spielten in der U 18 drei Teams eine dreifache Jeder-gegen-jeden-Runde. Die Schwedter lagen am Ende knapp hinter dem Oranienburger BV, den sie abschließend klar mit 82:57 bezwangen (zwei Niederlagen gingen voraus), und vor dem SVM Gosen.

Gegen das letztplatzierte Team aus dem Oder-Spree-Kreis begannen Paul Eckert, Tim Krüger, Ronja Klein, Tom Förstenberg und Ibrahim Yaman mit 100 Prozent Engagement. Krüger war von Anfang an besonders konzentriert und zeigte sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung seine beste Saisonleistung. Förstenberg und Yaman unterstützten tatkräftig Ronja Klein und Linda Dinh, die zu etlichen Einsatzminuten kamen. Zum Wechsel standen immer Constantine Wegner und Leon Müller zur Verfügung. Das BG-Team gewann mit 83:39.

Das Match gegen Oranienburg – zuvor war gegen die Randberliner 61:64 und 43:83 verloren worden – war bis Mitte des dritten Viertels sehr eng und spannend. Alle Spieler unterstützten sich gegenseitig, es gab etliche sehenswerte Aktionen, die schließlich zu einem hohen Schwedter Vorsprung führten. Für den Trainer war es zum Saisonende eine Freude zuzuschauen, wie die Mannschaft als Team gespielt hat und großen Zusammenhalt demonstrierte. Das 82:57 sprach letztlich eine deutliche Sprache.

Mini-Oberliga für zwei Teams

Die Schwedter U-20-Mannschaft hat ebenfalls den Punktspielbetrieb 2019/20 beendet – hier hatte es die kleinstmögliche Oberliga gegeben, denn die Oderstädter spielten lediglich in vier Partien gegen die WSG Red Dragons Königs Wusterhausen die Meisterschaft aus. So stand trotz der abschließenden 65:88-Niederlage der zweite Platz fest – als Vize-­landesmeister ist das BGS-Team, welches aus Schwedtern und Prenzlauern besteht, für die Teilnahme an der Vorrunde zur Ostdeutschen Meisterschaft in Berlin qualifiziert.

Aus Schwedt kamen Yannick Riege, Usman Shapijanov, Erik Petrak, Tim Krüger, Paul Eckert, Nico Roye, Tom Förstenberg und Gerit Munckelberg zum Einsatz. Durch eine Kooperation Verein – Schule konnten zudem bereits fünf Gymnasiasten oder Studenten aus der Kreisstadt für den Basketball-Vereinssport gewonnen werden: Felix Marschke, Hans Lambert, Ben Radtke, Lukas Schmiedel und Janosch Schmock gehen inzwischen seit geraumer Zeit für die BG Schwedt auf Körbejagd. Weitere hoffnungsvolle Talente warten in Prenzlau schon ungeduldig auf den Start in das Wettkampfgeschehen.