Schwedt In den Brandenburgligen hatten C- und B-Junioren des FC Schwedt Heimrecht gegen den FV Preussen Eberswalde. In der AK 13/14 gelang den Oderstädtern durch Treffer von Sebastian Krejcberg-Braksal (52.) und Emil Skara (53.) ein 2:0-Erfolg und das Festigen des sechsten Ranges. Die B-Junioren (10.) erreichten ein 1:1 (FCS-Tor: Niklas Risch/71.), spielten dabei aber 20 Minuten in Unterzahl. Das A-Team kam nach eigener 2:0-Führung (Eryk Kubicki/ 10., 25.) bei Union Fürstenwalde noch mit 2:7 unter die Räder und rutschte auf Rang 12.