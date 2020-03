Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Das Unwahrscheinliche ist eingetroffen – die Organisatoren des 1. Radsport- und Laufvereins Eisenhüttenstadt 02 haben den für Sonnabend geplanten 41. Metallurgenlauf in Eisenhüttenstadt abgesagt. "Aufgrund der auftretenden Coronafälle in Frankfurt und Berlin werden wir, um die Gesundheit unsere Sportler zu schützen, unseren 41. Lauf der Metallurgen am 14.03.2020 absagen. Ein Ersatztermin muss erst geprüft werden." Diese Mail ging an alle Sportler, die sich für die Auftaktveranstaltung um den Oder-Spree-Cup bereits angemeldet hatten. Zur Jubiläumsauflage im Vorjahr waren 165 Läufer gestartet.

Am Montag Abend wollte Organisationsleiter Daniel Klauk, gleichzeitig Vorsitzender des organisierenden 1. Radsport- und Laufvereins Eisenhüttenstadt 02, noch einige Absprachen mit seinem Team treffen. Letztlich musste er sich zu der für ihn etwas schmerzlichen Entscheidung durchringen. "Ich habe viele ältere Helfer. Die haben Angst vor Corona. Mir hätten diese vor allem für die Startunterlagen-Ausgabe und als Streckenposten gefehlt. Am Sonnabend hätte ich allein dagestanden. Nun werde ich mich mit den Läufern absprechen, um im Herbst dafür einen geeigneten Termin zu finden."