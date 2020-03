Bockwindmühle in Bamme

Simone Weber

Bamme Die Bammer Bockwindmühle ist längst neuer Odem eingehaucht. Sie würde wohl funktionieren, doch für Probebetrieb fehlte 2019 der richtige Wind.

"Böige Winde, die es häufiger gab, eignen sich nicht", so Cornelia Großmann, Vorsitzende des Fördervereins, der sich um die vollständige Sanierung der wohl ältesten Bockwindmühle im Land Brandenburg verdienst gemacht hat. "Daneben machte die starke und lang anhaltende Trockenheit unserer Mühle zu schaffen", wie sie bedauert. Dadurch seien einige Lager "zusammengetrocknet". Dies werde durch Ulrich Blümner, der mit Architekt Günther Hasenberg immer noch mit Rat und Tat zur Seite steht, nunmehr nachgerichtet. Laut dem Zimmerer sei es normal, dass die Konstruktion der Mühle durch Trocknung des Holzes insgesamt rund acht Zentimeter schrumpft – allerdings über einen Zeitraum von 15 Jahren.

Derweil hofft Cornelia Großmann auf bessere Windbedingungen für Probebetrieb in diesem Jahr. "Dann wollen wir auch mit der Hobbymüllerausbildung einiger Mitglieder beginnen", wie sie ankündigt. Beste Gelegenheit für Publikum, auch das Innere der Bockwindmühle kennenzulernen, bietet am Pfingstmontag, 1. Juni, der Deutsche Mühlentag. Im September beteiligt sich der Förderverein am Tag des offenen Denkmals. Zudem können unter 03385/503910 jederzeit Termine für individuelle Gruppenführungen vereinbart werden.