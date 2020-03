Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Er war betrunken mit dem Fahrrad in Oranienburg unterwegs. Als die Polizei den 50-jährigen Deutschen deshalb kontrollieren wollte, versuchte er zuzuschlagen. Dann zückte er ein Cuttermesser. Er drohte, den Beamten die Kehle durchzuschneiden und versuchte zuzustechen. Die beiden Polizisten konnten den Angriff abwehren, wurden aber leicht verletzt. Als Motiv für den versuchten Totschlag nannte der Mann eine grundsätzliche Abneigung gegenüber der Polizei.

In normalen Alltagssituationen

Roger Höppner, Brandenburgs amtierender Polizeipräsident, schilderte am Mittwoch bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik noch weitere ähnlich drastische Übergriffe auf Beamte. Auch die Zahl der Gewalttaten gegen Polizistinnen und Polizisten insgesamt hat einen Höchststand erreicht. 2019 wurden 1.262 Fälle registriert, eine Zunahme im Vergleich zum Vorjahr um fast 30 Prozent.

"Es passiert häufig in ganz normalen Alltagssituationen und ist damit für die Beamten oft nicht vorhersehbar", betonte Höppner. 2.162 Polizisten wurden als Opfer erfasst, 454 mehr als 2018. In 60 Prozent dieser Fälle standen die Täter laut Statistik unter Alkoholeinfluss. "Ich bin über diese Entwicklung besorgt und verärgert", sagte Innenminister Michael Stügben (CDU). "Diese Taten lassen auf eine zunehmende Verrohung von Teilen der Gesellschaft schließen. Ich werde das nicht dulden und alles mir Mögliche unternehmen, um die Polizisten besser zu schützen." Noch in diesem Jahr starte das Pilotprojekt mit Körperkameras. Damit können Beamte Einsätze dokumentieren. Außerdem werde der Einsatz von Tasern, also Elektroschockern, erprobt.

Auch die Zahl der Gewaltstraftaten insgesamt ist gestiegen – um 2,4 Prozent auf jetzt 5.028 Fälle. Zugenommen haben laut Statistik insbesondere die Fälle einfacher Körperverletzung und die Raubdelikte, aber auch die Zahlen bei Totschlags- und Morddelikten (jeweils plus 50 Prozent).

Bei den registrierten Vergewaltigungen ist eine Zunahme um fast 20 Prozent auf 324 Fälle zu beklagen – es wird also statistisch fast täglich eine Vergewaltigung im Land Brandenburg aktenkundig. Höppner sagte, dass für sämtliche Sexualstraftaten 1.683 Verdächtige ermittelt wurden. "Darunter waren 257 Nichtdeutsche, und von diesen 257 waren 163 Zuwanderer. Mehr als 90 Prozent der Tatverdächtigen waren also keine Zuwanderer." Die Gesamtzahl der Körperverletzungen lag 2018 bei 15.815 Fällen, ein leichter Anstieg gegenüber 2018 und ein Rekordwert seit der Jahrtausendwende.

Erfasst werden in der Kriminalstatistik jene Fälle, die von der Polizei im Jahr 2019 ermittelt und dann an die Staatsanwaltschaft übergeben wurden. Es sind also auch Fälle darunter, die sich bereits 2018 ereignet haben und deren Bearbeitung durch die Polizei 2019 abgeschlossen wurde. So unerfreulich die Entwicklung bei der Gewaltkriminalität ist, die Zahl der Straftaten in Brandenburg insgesamt ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 2.000 gesunken. Dafür verantwortlich sind starke Rückgänge bei Diebstählen (minus 5,3 Prozent und Betrügereien im Geschäftsverkehr (minus 8,3 Prozent).

Es wurden mit genau 2019 Wagen so wenige Autos gestohlen wie noch nie seit der Jahrtausendwende. Zum Vergleich: Im Jahr 2.000 wurden mehr als 6.000 Autodiebstähle angezeigt. Um fast 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist die Zahl der Diebstähle aus Autos. Starke Rückgänge gab es auch bei Taschendiebstählen sowie der Zahl der Diebstähle in Büros und Gartenanlagen. Ausnahme vom positiven Trend sind die Wohnungseinbrüche. 2.654 Fälle wurden erfasst, 2,4 Prozent mehr als 2018. Die Aufklärungsquote lag hier bei mageren 16,7 Prozent.

Zugenommen haben 2019 schließlich auch jene Fälle, in denen Senioren etwa per Enkeltrick um Geld geprellt wurden. Bei 1.191 gemeldeten Taten, ein Plus von 20 Prozent, entstand ein Gesamtschaden von rund 500.000 Euro.