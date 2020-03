red

Bad Belzig Eine etwa zweistündige Wanderung führt zu den noch erhaltenen Teilen der ehemaligen Funkzentrale des Oberkommandos der Wehrmacht in der Bergholzer Sraße in Bad Belzig. Der Natur- und Landschaftsführer Andreas Heimberg wird über interessante Einzelheiten über diese, für das damalige Deutsche Reich, kriegswichtige Einrichtung berichten. Interessierte sind am Montag, 23. März, um 10.00 Uhr am unteren Parkplatz vor den Burg Eisenhardt geladen.