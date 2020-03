Heike Weißapfel

Mühlenbeck (OGA) "Wenn du vorbeigehst, grüß mich mal! Wenn es trocken ist, gieß mich mal!" Kinder der Schildower Kita "Spatzenhaus" haben am Mittwoch tatkräftig beim Angießen geholfen. Zwei junge Robinien haben Mitarbeiter des Fachbereichs Grünordnung in der Mühlenbecker Lindenallee in die Erde gesetzt.

Es ist die etwas vorgezogene offizielle Pflanzung des Baumes des Jahres. Baumschützer Alwin Schuster hat alles begleitet: Zum 13. Mal ist im Mühlenbecker Land ein Baum des Jahres gepflanzt worden – was für Kita-Kinder immer Anlass ist, sich damit zu beschäftigen.