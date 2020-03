BRAWO

Brandenburg an der Havel Das ärztliche Leitungsteam der VAMED Klinik Hohenstücken ist seit 1. März komplett. Neben den beiden Chefärzten, Dr. Helgrit Marz-Loose und Dr. Jörn Lange, sorgen nun die drei Oberärzte Sylvia Wiegand, Anna Knufinke und Mario Heinrichs dafür, dass die jungen Patienten optimal versorgt sind, wie Wiebke Garthaus, Geschäftsführerin der VAMED Klinik Hohenstücken, mitteilte.

Mit Sylvia Wiegand hat die Klinik eine ehemalige Kollegin zurückgewonnen. Bereits in den Jahren 2005 bis 2008 absolvierte sie einen Teil ihrer Facharztausbildung in der Klinik. Bevor sie als geprüfte Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin zurück nach Brandenburg kam, arbeitete sie in der Beelitzer Median-Kinder- und Jugendklinik. Neben ihren Aufgaben als Oberärztin widmet sich Sylvia Wiegand auch der alternativen Medizin. Aktuell bildet sie sich auf dem Gebiet der Naturheilkunde weiter.

Anna Knufinke kam vor zwei Monaten in die VAMED Klinik Hohenstücken. Zuvor war sie langjährig in der Akutversorgung der Kinderklinik in Brandenburg an der Havel tätig. Im sozialpädiatrischen Zentrum in Berlin betreute sie chronisch kranke und behinderte Kinder. Ihre gesammelten Erfahrungen im Umgang mit jungen Patienten, bieten beste Voraussetzungen für die Tätigkeit als Oberärztin.

Ergänzt wird das Leitungsteam der Ärzte durch Mario Heinrichs. Der Facharzt für Kinder und Jugendmedizin, der in seinem ersten Leben Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Rehabilitations- bzw. Behindertensport und Sporttherapie studierte, ist bereits seit einigen Monaten in der VAMED Klinik Hohenstücken aktiv. Aufgrund seiner Ausbildung in der Notfall- und Suchtmedizin ist er eine enorme fachliche Bereicherung. Durch seine vorangegangene Tätigkeit im Kinderkardiologischen Zentrum Leipzig gewinnt die Klinik, in der Behandlung herzkranker Kindern mit neurologischen Problemen zusätzliche Expertise.

Mit einem fachlich hervorragend aufgestellten Team aus Chefärzten, Oberärzten und Assistenzärzten ist die Klinik für neue Herausforderungen gerüstet. Chefarzt Dr. Lange, Neuropädiater und Epileptologe, ist sich sicher: "Jetzt können wir die Aufgaben des ärztlichen Leitungsteams in den Bereichen Lehre, Patientenversorgung und Weiterentwicklung der Klinik auf mehr Schultern verteilen und unsere Klinik gezielt weiterentwickeln." Auch Dr. Helgrit Marz-Loose, Neurologin, Sozialmedizinerin und Epileptologin zeigt überzeugt: "Unser ärztliches Leitungsteam ergänzt sich perfekt, fachlich wie menschlich."

Die VAMED Klinik Hohenstücken ist ein neurologisches Rehabilitationszentrum für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Unter ihrem Dach beherbergt sie ein Querschnittzentrum sowie eine Abteilung der ganzheitlichen Rehabilitation für Epilepsiepatienten: