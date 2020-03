Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Am Donnerstag kam es zu einem Rohrbruch in Kremmen. Große Teile der Stadt waren plötzlich ohne Trinkwasser.

Die Meldung verbreitete sich am Morgen über Facebook. Günther Fredrich, Geschäftsführer der Osthavelländischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung (OWA), bestätigte gegenüber dieser Zeitung, dass die Meldung gegen 8.20 Uhr bei der OWA einging. "Etwa eine halbe Stunde war fast ganz Kremmen betroffen", so Fredrich. Die meisten Straßenzüge hatten in der Zeit kein Trinkwasser. Doch die Lage entspannte sich recht schnell. "Mittlerweile sind nur noch 15 Grundstücke in der Straße der Einheit betroffen."

In den restlichen Straßenzügen habe sich die Lage normalisiert, auch wenn einige etwas länger auf Trinkwasser warten mussten als andere. "Der Druck muss sich erst wieder aufbauen", so Fredrich, der davon ausgeht, dass gegen Mittag der Rohrbruch komplett behoben sein wird.