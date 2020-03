BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Polizei konnte am Mittwochabend in der Brandenburger Altstadt zwei Jugendliche stellen, die eine Mauer mit roter Farbe beschmierten. Die Beamten wurden durch aufmerksame Zeugen gegen 18 Uhr auf die Minderjährigen aufmerksam gemacht und konnten sie weniger später am Tatort stellen und an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Beamten haben eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.