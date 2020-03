BRAWO

Brandenburg an der Havel Wie die Straßenverkehrsbehörde der Stadt mitteilt, kann die Großkehrmaschine den Straßenabschnitt von der Havelstraße in Richtung Hauptstraße wegen der laufenden Straßenbaumaßnahmen in der Grabenstraße nicht mehr befahren. Ab sofort wird in diesem Bereich deshalb keine maschinelle Straßenreinigung mehr erfolgen. Die entsprechende Beschilderung wurde bereits entfernt. Die Regelung gilt bis zum Ende der Straßenbauarbeiten. Danach wird die reguläre Reinigung wiederaufgenommen. Es wird um Beachtung gebeten.