BRAWO

Brandenburg an der Havel Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch sämtliche Räder von Fahrzeugen auf dem Gelände eines Brandenburger Unternehmens in der Neustadt demontiert und bewusst beschädigt. Insgesamt wurden weit über zehn PKW angegriffen, wobei ein fünfstelliger Sachschaden entstand. Die Polizei brachte Kriminaltechniker zum Einsatz, welche vor Ort Spuren sichern konnte. Es wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet